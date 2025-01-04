Ночь напролёт: житель Владивостока не спал и трудился, чтобы подарить детям чудо

Всю ночь трудился житель улицы Сафонова, заливая в сквере рядом с домами ледяную горку для детворы. Очевидцы рассказывают: он носил ведрами воду из дома с вечера едва ли не до раннего утра — и в итоге сделал замечательный подарок ребятишкам микрорайона. Горку! На ледянке, на санках, да что там — на «пятой точке» — съехать — ух! Одно удовольствие.