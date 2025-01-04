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Posted 4 января, 02:31

Published 4 января, 02:31

Modified 4 января, 02:33

Updated 4 января, 02:33

Ледяную горку для детей своими руками создал житель Владивостока

Ночь напролёт: житель Владивостока не спал и трудился, чтобы подарить детям чудо

4 января 2025, 02:31
Фото: @safonkavdk.

Ледяную горку для детей своими руками создал житель Владивостока

Сюжет
Зима
Уникальный, особенный — ледяной и в то же время очень тёплый — подарок сделал соседям, детям всего микрорайона улицы Сафонова во Владивостоке один из жителей краевого центра.

В новых медиа появилось сначала видео — ночное, а затем уже и снятые днём фото, рассказывающие о том, как можно сделать сказку, сотворить чудо своими руками — если очень захотеть.

Всю ночь трудился житель улицы Сафонова, заливая в сквере рядом с домами ледяную горку для детворы. Очевидцы рассказывают: он носил ведрами воду из дома с вечера едва ли не до раннего утра — и в итоге сделал замечательный подарок ребятишкам микрорайона. Горку! На ледянке, на санках, да что там — на «пятой точке» — съехать — ух! Одно удовольствие.

Видео: @safonkavdk.

— Он реально всю ночь работал, потрясающий человек! — говорят жители района и выражают неизвестному неравнодушному гражданину огромную благодарность.

Вот так и становятся волшебниками. Без всяких «умклайдетов» и золотых рыбок — трудом и желанием сделать доброе хорошее дело.

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#Новости#Видео#Владивосток#Зима#Волонтеры#Приморский край
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