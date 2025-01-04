Ночь напролёт: житель Владивостока не спал и трудился, чтобы подарить детям чудо

Posted 4 января, 02:31
Published 4 января, 02:31
Modified 4 января, 02:33
Updated 4 января, 02:33
В новых медиа появилось сначала видео — ночное, а затем уже и снятые днём фото, рассказывающие о том, как можно сделать сказку, сотворить чудо своими руками — если очень захотеть.
Всю ночь трудился житель улицы Сафонова, заливая в сквере рядом с домами ледяную горку для детворы. Очевидцы рассказывают: он носил ведрами воду из дома с вечера едва ли не до раннего утра — и в итоге сделал замечательный подарок ребятишкам микрорайона. Горку! На ледянке, на санках, да что там — на «пятой точке» — съехать — ух! Одно удовольствие.
— Он реально всю ночь работал, потрясающий человек! — говорят жители района и выражают неизвестному неравнодушному гражданину огромную благодарность.
Вот так и становятся волшебниками. Без всяких «умклайдетов» и золотых рыбок — трудом и желанием сделать доброе хорошее дело.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие чудеса творили приморцы на новый год в прошлом веке и творят сегодня.