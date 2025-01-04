Новый год в Азии: большой праздник от Китая до Японии

Зимние праздники в странах АТР представляют собой калейдоскоп ярких и разнообразных традиций, каждая из которых несет в себе важные культурные и семейные ценности. А что самое важное — от Приморья до каждой страны рукой подать, так что у местных жителей есть возможность посетить все праздники и погулять как следует.