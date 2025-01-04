Новый год в Азии: большой праздник от Китая до Японии

Posted 3 января, 23:22
Published 3 января, 23:22
Modified 3 января, 23:22
Updated 3 января, 23:22
В Китае главное торжество — это Китайский Новый год, который отмечается по лунному календарю в конце января или начале февраля. Праздник, продолжающийся до 15 дней, сопровождается фейерверками, уличными процессиями, танцами львов и драконов, а также щедрыми угощениями. В центре внимания находится семейное воссоединение и почитание предков, что символизирует начало нового цикла жизни. На этот период традиционно выпекаются сладкие блюда, а дети получают красные конверты с деньгами, символизирующими удачу и благополучие.
В Японии празднование Нового года «Ошогатсу» также имеет глубокие корни в синтоистской и буддийской культуре. Японцы начинают готовиться к этому событию заранее — дома украшают «кадомацу» — сосновыми ветвями, которые должны отгонять злых духов и приносить счастье. В новогоднюю ночь японцы посещают храмы, прося о счастье и благополучии на следующий год. Основной символ этого праздника — это «сечибан», традиционное кушанье, приготовленное из риса. На утро первого января семьи собираются за столом, чтобы поделиться «озони» — горячим супом с рисовыми пирожками.
Корейский Новый год — Сольналь — отмечается также по лунному календарю и представляет собой праздник веселья и благодарности предкам. В этот день корейцы проводят традиционные ритуалы, такие как «себе» — поклонение старшим членам семьи, в знак уважения и благодарности. Важной частью праздника являются игры на свежем воздухе, например, прыжки через канат и катание на санях. Также корейцы готовят «ттоккук» — суп с рисовыми клецками, который символизирует переход в новый возраст.
Особое внимание стоит уделить Тайланду, где встреча Нового года «Сонгкран» является одним из самых ярких событий года. Тайцы встречают новый год с обильными водными битвами на улицах, полными веселых и задорных праздников. Вода, как символ очищения, используется не только для традиционных обрядов, но и как способ весело провести время, что делает Сонгкран уникальным в своем роде.
Зимние праздники в странах АТР представляют собой калейдоскоп ярких и разнообразных традиций, каждая из которых несет в себе важные культурные и семейные ценности. А что самое важное — от Приморья до каждой страны рукой подать, так что у местных жителей есть возможность посетить все праздники и погулять как следует.