Приморский край приглашает на зимние фестивали: куда пойти этой зимой

Фестиваль зимней рыбы «Корюшка и Ко» (0+) пройдёт с 1 по 15 февраля. Он объединит рыбалку на озере Патрокле и изысканную кухню в ресторанах Владивостока. Посетители смогут не только попробовать блюда из корюшки, приготовленные профессиональными шефами, но и научиться кулинарным секретам на мастер-классах.