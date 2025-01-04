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Posted 4 января, 07:12

Published 4 января, 07:12

Modified 4 января, 07:12

Updated 4 января, 07:12

Мероприятия в Приморье, которые стоит посетить

Приморский край приглашает на зимние фестивали: куда пойти этой зимой

4 января 2025, 07:12
Фото: 1MI.

Мероприятия в Приморье, которые стоит посетить

Сюжет
Туризм
Жителей и гостей Приморского края ждёт насыщенный фестивальный сезон, который предлагает множество уникальных мероприятий для всех возрастов. От гастрономических праздников до спортивных событий — зима 2024 года обещает быть незабываемой.

Одним из ключевых событий станет фестиваль «Зима у моря» (0+), который начнётся 14 декабря. В его рамках пройдут экскурсии по живописным уголкам Приморья, гастрономические дегустации и мастер-классы от местных поваров. Участники смогут насладиться зимними пейзажами и познакомиться с уникальной природой региона.

 

Фестиваль зимней рыбы «Корюшка и Ко» (0+) пройдёт с 1 по 15 февраля. Он объединит рыбалку на озере Патрокле и изысканную кухню в ресторанах Владивостока. Посетители смогут не только попробовать блюда из корюшки, приготовленные профессиональными шефами, но и научиться кулинарным секретам на мастер-классах.

Любителей спорта привлечёт Владивостокский ледовый полумарафон (12+), который состоится 17 февраля на замёрзшей акватории Японского моря. Участникам предложат дистанции от 1 до 21 км, а уникальная локация сделает забег настоящим зимним приключением.

Кроме того, в январе запланирован фестиваль авторской песни «Зимний аккорд» (0+), а в феврале жителей Дальнегорска порадует традиционный Праздник корюшки, включающий рыбалку и гастрономическую программу.

Эти мероприятия не только создают атмосферу зимнего праздника, но и способствуют развитию туризма в регионе. Зима в Приморье — это время новых открытий и ярких впечатлений.

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