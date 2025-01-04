Такое бывает только в Приморье: ёлка под водой и ёлка в зелёнке

В послевоенное время, а особенно — в 60–70-е годы XX века новый год был самым любимым праздником. Как только появились на телевидении первые «Голубые огоньки», так стали называть и новогодние вечера — сегодня бы сказали, корпоративы — для рабочих и служащих, которые проводились в домах культуры. Например, в ДК имени Ленина в Зеркальном зале новый год встречали передовики производства, уважаемые и заслуженные люди. Мужчины при галстуках, женщины во всем самом лучшем сразу, шампанское, танцы…