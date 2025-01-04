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Posted 4 января, 02:21

Published 4 января, 02:21

Modified 4 января, 02:21

Updated 4 января, 02:21

Жители Приморского края умели необычно встречать новый год

Такое бывает только в Приморье: ёлка под водой и ёлка в зелёнке

4 января 2025, 02:21
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Приморского края умели необычно встречать новый год

Сюжет
Новый год
Владивосток и Приморский край тесно и навсегда связаны с морем. Тихоокеанский флот, торговый флот, круизы… Нет ничего удивительного в том, что и с новым годом связано немало морских историй.

Напомним, традицию отмечать Новый год с ёлкой, Дедом Морозом, подарками в СССР возродили в 1935 году. И во Владивостоке — раз партия сказала — в этом году провели первые праздники для детей.

— Сохранилась уникальная фотография одного из самых известных в Приморье фотокорреспондентов, Николая Назарова, — рассказали в Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева. — На ней как раз запечатлены ребята на такой елке. Это дети простых рабочих, моряков. Если присмотреться, то можно увидеть, что одеты они очень-очень скромно, а у одного из пацанов ботинок на ноге «каши просит» — подошва отклеилась. Но все — веселые, радуются новому празднику.

Отмечать новый год не переставали даже во время Великой Отечественной войны. В 1942 году детей Владивостока пригласили на ёлку в Дом пионеров и школьников и даже выдали скромные подарки.

Фото: Николай Назаров. Музей имени Арсеньева

А в 1942 году подводная лодка С-56 отправляется через Атлантику — с Тихоокеанского флота на Северный, где нужна помощь в охране конвоев с ленд-лизом из Англии.

Переход был многодневным и тяжёлым. Перед переходом через Атлантический океан лодка несколько дней провела в Канаде. Приближался новый год. И вдруг оказалось, что в Канаде забыли купить ёлку! Что делать? Комиссар субмарины Дмитрий Богачёв нашёл выход из ситуации — зеленую красавицу сделали сами — из проволоки и марли, которую покрасили банальной зелёнкой.

31 декабря 1942 года на С-56 был праздничный ужин, а командир Григорий Щедрин (несмотря на то, что лодка в этот день попала под надстройки затонувшего судна и с трудом выбралась из такой «ловушки») в полночь поздравил команду, обошёл все отсеки и поднялся на палубу.

В послевоенное время, а особенно — в 60–70-е годы XX века новый год был самым любимым праздником. Как только появились на телевидении первые «Голубые огоньки», так стали называть и новогодние вечера — сегодня бы сказали, корпоративы — для рабочих и служащих, которые проводились в домах культуры. Например, в ДК имени Ленина в Зеркальном зале новый год встречали передовики производства, уважаемые и заслуженные люди. Мужчины при галстуках, женщины во всем самом лучшем сразу, шампанское, танцы…

Фото: Музей имени Арсеньева

Трубы — и снова зелёнка

В 1962 году китобойная флотилия «Советская Россия» встречала Новый год у берегов Антарктиды. Это был первый антарктический рейс — и командование флотилии просто забыло про ёлку! Ну что ж. На помощь снова пришли марля, зелёнка, каркас ёлки сварили из труб, а вместо игрушек использовали болты, гайки и лампочки.

Были сильные шторма, поэтому в новогодний ужин праздничные скатерти в кают-компании и столовых на столы стелили мокрыми — чтобы посуда не попадала. А сами столы и стулья намертво привинчивали к полу.

Между прочим, в следующий рейс флотилия отправилась, запасшись зеленой красавицей. До праздника ее хранили в морозильной камере.

Бал на лайнере

В конце 70-х-начале 80-х годов невероятно популярными были круизы «Из зимы в лето»: они проходили на теплоходах ДВМП. Главной особенностью круизов было то, что туристы за все время путешествия ни разу не сходили на берег. Все время — пока шли в тропические широты и обратно — проводили только на судне. В частности, на шикарном лайнере «Советский Союз».

К Владивостоку круиз возвращался как раз в новый год. Всю ночь туристы танцевали и веселились — и это было незабываемо. «Застолье, танцы, прощальные беседы и клятвы… Расставаясь, люди плакали — так сдружил нас круиз!» — вспоминал очевидец.

Ещё одной интересной «морской ёлочной» традицией во Владивостоке стала установка зеленой красавицы дайверами на дне бухты Новик острова Русский. Её закрепляли валунами, украшали, даже водили дайверский хоровод. Праздник — так и под водой!

Приморские сладости — новогодняя радость: кто получит подарки от губернатора края
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