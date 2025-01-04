Вкус зимы на берегах Японского моря: что приготовить в праздники в Приморье?

Чтобы приготовить суп, в кипящий бульон добавьте крупно нарезанный лук, пасту мисо и кочудян, посолите по вкусу. Затем в суп положите сладкий перец, дайкон и кабачок, а также рыбный и соевый соус, кориандр и сахар. Замочите водоросли вакаме в холодной воде на 15 минут, нарежьте и добавьте в суп, варите 8 минут. Филе палтуса нарежьте кубиками, очистите кальмара и сделайте насечки. Подготовленные креветки и остальные морепродукты добавьте в суп и варите 1 минуту. В конце добавьте зелёный лук, тертый чеснок и кинзу, проварите ещё 2 минуты.