Вкус зимы на берегах Японского моря: что приготовить в праздники в Приморье?

Posted 4 января, 04:01
Published 4 января, 04:01
Modified 4 января, 04:01
Updated 4 января, 04:01
С наступлением холодов у многих возникает желание приготовить что-то особенное, способное согреть и удивить своим вкусом. Регионы России имеют свои уникальные гастрономические традиции, и Приморский край не исключение. Здесь зимние блюда радуют разнообразием и необычными сочетаниями ингредиентов. Давайте рассмотрим несколько популярных рецептов, которые помогут сделать праздники еще более запоминающимися.
Начнем с тёплого салата из гребешков — настоящего деликатеса для гурманов. Для его приготовления понадобятся 4 крупных гребешка, 4 помидорки черри, 5 побегов спаржи, один болгарский перец.
Основой для заправки послужат сливочное масло и растительное масло в сочетании с мёдом и дижонской горчицей. Приготовление салата не займет много времени, однако результат определенно порадует.
Следующий на очереди суп «Хемультан». Это блюдо особенно порадует любителей морепродуктов. Краб, лук-порей, соевые бобы, перец и рисовые клецки, заправленные рыбным бульоном, создают удивительно насыщенное вкусовую палитру.
Чтобы приготовить суп, в кипящий бульон добавьте крупно нарезанный лук, пасту мисо и кочудян, посолите по вкусу. Затем в суп положите сладкий перец, дайкон и кабачок, а также рыбный и соевый соус, кориандр и сахар. Замочите водоросли вакаме в холодной воде на 15 минут, нарежьте и добавьте в суп, варите 8 минут. Филе палтуса нарежьте кубиками, очистите кальмара и сделайте насечки. Подготовленные креветки и остальные морепродукты добавьте в суп и варите 1 минуту. В конце добавьте зелёный лук, тертый чеснок и кинзу, проварите ещё 2 минуты.
Кунжут обжарьте на медленном огне до золотистого цвета и пересыпьте в холодную тарелку. Подавайте суп, украшенный кунжутом, с отварным рисом.
Жареная зимняя рыба, такая как корюшка и навага, считается классификатором мастерства хозяйки на кухне. Секрет в золотистой корочке и сочной мякоти внутри.
Правильная обжарка — этот навык ценится в Приморье не меньше других.
Пян-се — это паровой пирожок с мясной и капустной начинкой, ставший популярным фастфудом на Дальнем Востоке России. Его история восходит к корейскому блюду ванманду, которое изначально подавали королям. Пянсе возникли на Сахалине, когда корейские переселенцы адаптировали традиционный рецепт к местным условиям. Сначала их готовили как праздничное блюдо, но со временем они стали уличной едой. Начинка может варьироваться: вместо мяса используют рыбу, овощи, грибы, а также ягоды и фрукты.
Пирожки обычно подают с тертой острой морковью и соевым соусом.
Для приготовления хлопкового чизкейка на 6 порций вам понадобятся сливочный сыр (125 г), сливки 35% (110 мл), кукурузный крахмал (30 г), мука (45 г), яйца (3 шт.), сахарная пудра (75 г), ванилин (3 г) и соль (2 г).
Сначала отделите белки от желтков и разделите сахарную пудру на две части. В сотейнике соедините сливки, сливочный сыр и 25 г сахарной пудры, нагревая на водяной бане до однородной массы. Затем добавьте желтки и ванилин, перемешайте и постепенно введите муку и кукурузный крахмал.
Взбейте белки с солью до пышной пены, постепенно добавляя оставшуюся сахарную пудру. Аккуратно соедините взбитые белки с сырной массой. Разогрейте духовку до 200 °C, выстелите форму для выпечки бумагой, влейте тесто и поместите в более широкую форму с кипятком. Выпекайте 15 минут, затем уменьшите температуру до 130–135 °C и готовьте ещё 30 минут.
После выпекания оставьте чизкейк в выключенной духовке на 20 минут, затем дайте ему остыть при комнатной температуре в течение 10 минут перед тем, как извлечь из формы и остудить на решётке.
Среди мясных блюд стоит отметить стейк из оленины, который дополняется брусникой и папоротником.
Приморцы предпочитают использовать природные специи, и сочетание ягод с мясом — один из примеров этого гастрономического подхода.
Зимние каникулы — идеальное время, чтобы попробовать что-то новое и необычное. Разнообразие зимних блюд Приморья обязательно порадует и удивит вас и ваших близких. Вдохновляйтесь культурными и кулинарными традициями, экспериментируйте с рецептами, и создайте свои уникальные праздничные моменты.