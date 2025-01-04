Вставайте все: глава Владивостока призвал горожан выйти на лыжню — видео

Posted 4 января, 07:06
Published 4 января, 07:06
Modified 4 января, 07:08
Updated 4 января, 07:08
Напомним, лыжная трасса на острове Русский расположена возле поселка Канал. Здесь имеется не только бесплатный прокат лыжного снаряжения, но и теплые раздевалки, работает фуд-корт с горячими едой и напитками, а также оборудованы комфортные и чистые санузлы.
— Новогодние каникулы — фантастическое время, оно даёт нам возможность побыть с семьей, например, всем вместе покататься на лыжах — на этой прекрасной трассе на Русском острове, — сказал Константин Шестаков. — Здесь катаются с раннего утра и до позднего вечера. И самое главное — все отмечают, какая комфортная и продуманная у нас трасса.
Ежедневно тысячи людей посещают бесплатную лыжную трассу на острове Русский. Это не только жители, но и гости Владивостока. Все они отмечают, что здесь может получить удовольствие и тот, кто много лет занимается лыжным спортом, и новичок, делающий первые шаги по лыжне.
В пресс-службе администрации Владивостока отметили: взять в прокат лыжи на трассе на Канале можно с 12 до 19 часов (прокат закрывается в 20:00). Сама траса открыта для посетителей бесплатно ежедневно с 9 до 21 часа.
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