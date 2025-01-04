Вставайте все: глава Владивостока призвал горожан выйти на лыжню — видео

Ежедневно тысячи людей посещают бесплатную лыжную трассу на острове Русский. Это не только жители, но и гости Владивостока. Все они отмечают, что здесь может получить удовольствие и тот, кто много лет занимается лыжным спортом, и новичок, делающий первые шаги по лыжне.