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Posted 4 января, 01:40

Published 4 января, 01:40

Modified 4 января, 01:42

Updated 4 января, 01:42

Выставочные залы краевой галереи открылись после ремонта во Владивостоке

Вы их не узнаете: впервые за 20 лет во Владивостоке отремонтировали выставочные залы

4 января 2025, 01:40
Фото: Приморская краевая картинная галерея.

Выставочные залы краевой галереи открылись после ремонта во Владивостоке

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Выставка
Впервые за 20 лет в выставочных залах Приморской краевой картинной галереи, что на Партизанском проспекте, 12, прошёл капитальный ремонт. Всё лето и осень они были закрыты — и вот теперь снова готовы принимать посетителей.

Перед самым новым годом, 26 декабря, состоялось торжественное открытие залов Приморской краевой картинной галереи на Партизанском проспекте, 12.

В пресс-службе галереи рассказали: капитальный ремонт здесь был проведён впервые за 20 лет — благодаря нацпроекту «Культура» и государственной краевой программе «Развитие культуры Приморского края».

Что было сделано? Бригады строителей не только обновили внешний вид залов, но и выполнили гораздо более сложные и важные работы: полностью заменили электропроводку, установили систему видеонаблюдения, охранно-пожарную сигнализацию, а главное — систему кондиционирования, так как для сохранности предметов очень важен климат.

Директор Приморской краевой картинной галереи Алёна Даценко подчеркнула: в обновлённых залах будут не только демонстрироваться произведения мэтров живописи Дальнего Востока и Приморья — Кирилла Шебеко, Ивана Рыбачука, Степана Арефина, Юрия Волкова и многих других мастеров, но и проходить временные выставки, а кроме того — пространства эти будут отданы творчеству, в том числе детскому.

— Здесь будут на постоянной основе проходить мастер-классы для детей и взрослых, начала работу «Мастерская печатника» — офортные станки позволят всем желающим попробовать создать гравюру. Кроме того, на Партизанском, 12 расположился Детский музейный центр со своими проектами и выставками. Уникальная библиотека и читальный зал ждут своих читателей. Каждый наш гость сможет творчески проявить себя. Для этого есть все условия, — сказала Алена Даценко.
Фото: Приморская краевая картинная галерея

И сразу же после открытия в залах на Партизанском прошёл новогодний праздник для детей из семей участников специальной военной операции от фонда «Защитники Отечества» и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Напомним, что с 1966 до 1985 года Приморская картинная галерея располагалась на Партизанском проспекте, 12, и её история начиналась в этих помещениях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где во Владивостоке можно прийти на выставку, а попасть в детство и в сказку сразу.

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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Приморская государственная картинная галерея#Приморский край
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