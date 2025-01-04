Вы их не узнаете: впервые за 20 лет во Владивостоке отремонтировали выставочные залы

Директор Приморской краевой картинной галереи Алёна Даценко подчеркнула: в обновлённых залах будут не только демонстрироваться произведения мэтров живописи Дальнего Востока и Приморья — Кирилла Шебеко, Ивана Рыбачука, Степана Арефина, Юрия Волкова и многих других мастеров, но и проходить временные выставки, а кроме того — пространства эти будут отданы творчеству, в том числе детскому.