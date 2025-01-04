За снегом и впечатлениями: зимние маршруты по Приморскому краю

Первый — на несколько дней, а то и неделю. Подойдёт любителям активного отдыха, в частности — лыж. Вас ждёт Арсеньев! Лыжных баз в городе и окрестностях немало, да и сам город тоже весьма интересен — погулять, посмотреть. Конечно, места на базах лучше бронировать заранее, но всегда есть варианты. Советуем иметь в виду: ехать долго, поэтому два дня из поездки сразу откладывайте на дорогу — туда и обратно.