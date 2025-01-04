За снегом и впечатлениями: зимние маршруты по Приморскому краю

Posted 4 января, 10:28
Published 4 января, 10:28
Modified 4 января, 10:28
Updated 4 января, 10:28
Наш совет — выбирать разумно и расставлять приоритеты. Предлагаем вам три варианта путешествия по зимнему Приморью.
Первый — на несколько дней, а то и неделю. Подойдёт любителям активного отдыха, в частности — лыж. Вас ждёт Арсеньев! Лыжных баз в городе и окрестностях немало, да и сам город тоже весьма интересен — погулять, посмотреть. Конечно, места на базах лучше бронировать заранее, но всегда есть варианты. Советуем иметь в виду: ехать долго, поэтому два дня из поездки сразу откладывайте на дорогу — туда и обратно.
Второй — на денёк. Помните, как в известной рекламе: сорвались в соседний город, угощались, развлекались…
Соседние города — такие, чтобы поездка заняла день, — у Владивостока — это Уссурийск и Находка.
В Уссурийске можно побывать — по дороге — в парке «Белый лев». В самом городе посетить бассейн под открытым небом, вкусно перекусить в кафе, а вечером посетить один из двух городских театров. И по ночному шоссе — домой!
По дороге в Находку можно заехать в сафари-парк в Шкотово или в усадьбу традиционных ремесел «Жар-птица» в Фокино. В самом городе — сходить в театр кукол, погулять по зимним паркам с видом на бухту или добраться — после сытного обеда в местных кафе — до ледовой арены во Врангеле. И снова по ночи — домой.
Третий вариант — на несколько часов. Если не хочется вставать пораньше и ехать домой затемно. Например, можно отправиться на «Комету» и наслаждаться снегом и зимними видами спорта, даже если в городе снег еще не выпал толком. Можно отправиться навестить зверей в зоопарке в Садгороде, а на обратном пути заехать в Ботанический сад. Или устроить маршрут собственно по саду. Природа там чудесная.