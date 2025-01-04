Зимняя фотосессия во Владивостоке — самые красивые и доступные места

Лучшие и доступные места для зимней фотосессии во Владивостоке

Сюжет Море

Новогодние каникулы — прекрасный повод выйти из дома не по делам и не за продуктами, а для души. Сходить в театр или в кино, полюбоваться на елку на центральной площади города, сделать красивые фото. Где? Есть варианты.