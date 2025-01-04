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Posted 4 января, 05:13

Published 4 января, 05:13

Modified 4 января, 05:13

Updated 4 января, 05:13

Лучшие и доступные места для зимней фотосессии во Владивостоке

Зимняя фотосессия во Владивостоке — самые красивые и доступные места

4 января 2025, 05:13
Фото: 1MI.

Лучшие и доступные места для зимней фотосессии во Владивостоке

Сюжет
Море
Новогодние каникулы — прекрасный повод выйти из дома не по делам и не за продуктами, а для души. Сходить в театр или в кино, полюбоваться на елку на центральной площади города, сделать красивые фото. Где? Есть варианты.

Первая и самая удобная, пожалуй, локация для зимней фотосессии во Владивостоке — это маяк на Токаревской кошке. Море, лёд, маяк, острова на фоне — великолепно!

Советуем также обратить внимание на видовые площадки и парки, в частности — на Нагорный парк. Здесь виды всегда прекрасны, и зимой, и летом.

Неплохие кадры могут получиться на Леопардовой набережной в районе Патрокла, набережной Арсеньева — тоже море, лед, снег…

Если фотосессия у моря вас не прельщает — холодно, понимаем, то есть смысл прогуляться по исторической части города, в частности — улице Пушкинской. Старинные здания, зимняя аура, ощущение минувших времен — романтика!

Ну, а если вы, как говорится, на колёсах, то отправляйтесь на мыс Вятлина, на Тобизина — там зимние фотосессии выходят очень крутыми. Но одевайтесь по-настоящему тепло и не забудьте про правильную обувь.

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