Гадания, святки и новая страна каждый год: необычные зимние традиции жителей Приморья

Каждый год на зимние праздники жительница Уссурийска Екатерина отправляется в путешествие в новую страну. В этом году она выбрала солнечный Таиланд, где планирует встретить Новый год на пляже. Екатерина начала эту традицию несколько лет назад, и теперь каждый зимний отпуск для нее — это возможность открыть новые горизонты и погрузиться в культуру другой страны.