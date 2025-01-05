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Posted 5 января, 06:27

Published 5 января, 06:27

Modified 5 января, 06:27

Updated 5 января, 06:27

О самых уникальных традициях своих семей рассказали жители Приморья

Гадания, святки и новая страна каждый год: необычные зимние традиции жителей Приморья

5 января 2025, 06:27
Фото: Изображение Midjourney.

О самых уникальных традициях своих семей рассказали жители Приморья

Сюжет
Новый год
С приближением зимних праздников жители Приморья вспоминают свои традиции, некоторые из них передаются из поколения в поколение. В этом году у жителей Приморья совершенно разные традиции: от театральных походов до гаданий на святки.

Помимо поездок за город и на горнолыжные базы жители Приморья положили начало множеству различных традиций. Какие-то чтут всей семьей, какие-то касаются только одного человека. Поездки куда-то, или особенные ритуалы — не важно, самое главное — исполнять их из года в год, считают приморцы.

«Зимой у нас привычно проходит свой собственный, личный театральный сезон. В театр в другое время года не ходим вообще. То ли дело, когда на улице морозы. Больше всего запомнились самые первые походы на спектакли — в детстве с классом и позже с однокурсниками. Все это было зимой, перед самым новым годом. Атмосфера непередаваемая: елка в фойе, нарядные дети и взрослые, снег за окном. В Горьковке и вовсе каждый зимний день — настоящая сказка. Как закончится спектакль, выходишь на улицу, и идешь через припорошенный снегом сквер под обледеневшими ветками деревьев. Очень хочу и детей приучить к походам в театр, но пока они слишком маленькие», — рассказал Александр из Владивостока.
Фото: 1MI
«Лично у меня нет каких-то особых зимних традиций, но мои знакомые — дайверы, и несколько раз они ставили елку на морском дне, отмечали Новый год с морскими котиками или уезжали зимой нырять на юг. Каждый раз думаю: живут же люди. Наверное, даже малость завидую, по-доброму, конечно. Но ровно до тех пор, пока не вспомню, насколько холодная вода в это время года, и на какие глубины они погружаются», — поделилась жительница Находки Марина.

Есть и особые традиции. Во Владивостоке живут две сестры, Анна и Мария, которые решили сохранить знахарские традиции и каждый год они устраивают гадания на святки.

Период с Рождества до Крещения считается временем волшебства и предсказаний, и девушки собираются погадать, чтобы узнать о своем будущем.

Собравшись с подругами или вдвоем, они бросают обувь, капают воском со свечи и читают заговоры. «Гадания — это не просто развлечение, это возможность заглянуть в будущее и узнать, что нас ждет», — делится Анна.
Фото: 1MI

Каждый год на зимние праздники жительница Уссурийска Екатерина отправляется в путешествие в новую страну. В этом году она выбрала солнечный Таиланд, где планирует встретить Новый год на пляже. Екатерина начала эту традицию несколько лет назад, и теперь каждый зимний отпуск для нее — это возможность открыть новые горизонты и погрузиться в культуру другой страны.

Фото: 1MI
«Дочь с детства мечтала много путешествовать и в каждом месте знакомиться с новыми людьми. Тогда мы ездили на поезде в санатории и к родственникам, теперь она летает по всему миру. Зимние праздники — отличное время для этого. Нарадоваться не могу, что теперь Катя может это себе позволить. Зовет поехать с ней, но я до жути боюсь летать на самолете», — делится Ирина, мама девушки.

Она отмечает, что такие поездки не только дарят незабываемые впечатления, но и помогают отвлечься от повседневной рутины. На счету Екатерины поездки в Европу, Китай, Вьетнам, Южную Корею, Малайзию, в США и на Шри-Ланку.

Фото: 1MI
«У нас в семье главная традиция — собираться всем вместе. Не важно, кто и где был до Нового года, главное — смочь встретить его с близкими. В этом году я приехала из Вьетнама, брат — моряк, он вернулся из рейса, из Баренцева моря, сестра-геолог — с вахты в Якутии. Праздновать собираемся дома с семьей, с родителями, тетей и двоюродными братьями. Чаще всего, конечно, остаемся в Приморье, но бывают и исключения. В прошлом году все близкие приехали ко мне в Ханой. До этого мы однажды умудрились отметить Новый год на Камчатке», — рассказала преподавательница английского Ксения.
Фото: Изображение Midjourney

Для Светланы, жительницы Владивостока, Рождество всегда было особенным праздником, даже в советское время.

«Мы тогда жили в Москве, каждое Рождество ездили в Ленинград, в поездах шутили и устраивали игры в шарады», — вспоминает она.
Фото: Изображение Midjourney

Перед поездкой на поезде обычно покупали торт «Птичье молоко». По прибытии праздник всегда сопровождался приготовлением любимых блюд: салаты готовили ведрами, сельдь под шубой — тазами, мимозу — противнями. В церкви тогда было ходить не принято, хотя родители были верующими. Светлана с друзьями колядовала, сохраняя дух праздника. Эти воспоминания о теплых семейных встречах и традициях помогают ей поддерживать связь с прошлым.

«Зимние праздники — это время волшебства и надежды на лучшее», — говорит она. Светлана продолжает отмечать Рождество с семьей, передавая традиции следующему поколению.
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