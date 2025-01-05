Где найти снег в Приморье: лучшие места для зимних прогулок и отдыха

Одним из самых популярных направлений является Арсеньев — город, который давно стал центром зимнего отдыха в Приморье. Здесь доступны разнообразные трассы для катания на лыжах и сноуборде, а также маршруты для санного и тюбингового катания. Альтернативой может стать пригород Владивостока, предлагающий уникальные возможности для фрирайда и беговых лыж.