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Posted 5 января, 09:02

Published 5 января, 09:02

Modified 5 января, 09:02

Updated 5 января, 09:02

Горячие напитки для морозных вечеров в Приморском крае

Готовьте кружки: какие напитки согреют в праздничный вечер в Приморье?

5 января 2025, 09:02
Фото: Изображение Midjourney.

Горячие напитки для морозных вечеров в Приморском крае

Сюжет
Новый год
С наступлением холодов особенно приятно наслаждаться горячими напитками, которые не только согревают, но и поднимают настроение. Вот десять замечательных рецептов согревающих напитков, которые помогут вам пережить зимние морозы. К слову, их приготовление может стать интересным досугом на праздниках.

Мы подготовили для вас ТОП-10 согревающих напитков, которые идеально подойдут для уютных вечеров в кругу друзей и близких.

1 — Глинтвейн с цитрусовым ароматом

Ингредиенты:

  • 500 миллилитров красного вина;
  • 1 апельсин;
  • 1 яблоко;
  • 2 звездочки аниса;
  • 4 бутона гвоздики
  • 1 палочка корицы;
  • 2 столовые ложки сахара (по желанию).

Приготовление:

  • Нарежьте апельсин и яблоко дольками.
  • В кастрюлю положите все ингредиенты и залейте вином.
  • Нагревайте на медленном огне, не доводя до кипения, около 10 минут. Это позволит всем ароматам смешаться и создать волшебный вкус.
  • Подавайте горячим, украсив долькой апельсина.
Фото: Изображение Midjourney

2 — Сбитень с клюквой

Ингредиенты:

  • 100 граммов клюквы;
  • 800 миллилитров воды;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 2-3 бутона гвоздики;
  • ½ чайные ложки корицы.

Приготовление:

  • Разомните клюкву и отожмите сок.
  • Доведите воду до кипения, добавьте клюквенные выжимки и специи.
  • Варите на медленном огне 10 минут, затем добавьте мёд и клюквенный сок. Этот напиток не только согревает, но и укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витаминов.

3 — Яблочно-имбирный напиток

Ингредиенты:

  • 4 яблока;
  • 200 граммов корня имбиря;
  • 200 граммов сахара;
  • Сок и цедра 2 лимонов.

Приготовление:

  • Яблоки нарежьте и смешайте с натертым имбирем.
  • Добавьте сахар, лимонный сок и цедру, залейте водой.
  • Доведите до кипения и варите на медленном огне около 20 минут, пока яблоки не станут мягкими. Этот напиток обладает ярким вкусом и ароматом, которые поднимут вам настроение.

4 — Фруктовый пунш

Ингредиенты:

  • 300 граммов клюквы;
  • 1 груша;
  • 1 яблоко;
  • Сок одного лимона;
  • 500 миллилитров черного чая.

Приготовление:

  • Клюкву разомните и отожмите сок.
  • В кастрюле смешайте все ингредиенты и доведите до кипения.
  • Подавайте горячим, украсив дольками фруктов для дополнительного эффекта.

5 — Масала-чай

Ингредиенты:

  • 400 миллилитров молока;
  • 200 миллилитров воды;
  • Чайная ложка черного чая (или по вкусу);
  • Специи (кардамон, имбирь, корица).

Приготовление:

  • Вскипятите воду с молоком и добавьте специи.
  • Доведите до кипения, затем добавьте чёрный чай и дайте настояться несколько минут.
  • Процедите чай перед подачей и добавьте сахар по вкусу.
Фото: Изображение Midjourney

6 — Горячий шоколад с перцем

Ингредиенты:

  • 200 миллилитров молока;
  • 50 граммов шоколада (темного или молочного);
  • Щепотка кайенского перца.

Приготовление:

  • Нагрейте молоко до горячего состояния.
  • Добавьте шоколад и перец, перемешайте до полного растворения.
  • Подавайте в кружках с взбитыми сливками сверху для изысканного вида.

7 — Грог с пряностями

Ингредиенты:

  • 750 миллилитров темного рома;
  • 500 миллилитров воды;
  • Сахар по вкусу;
  • Специи (гвоздика, корица).

Приготовление:

  • В воде растворите сахар и добавьте специи.
  • Доведите до кипения, затем добавьте ром и подавайте горячим в кружках с корицей для украшения.

8 — Тыквенно-пряный латте

Ингредиенты:

  • 200 миллилитров молока;
  • 100 граммов тыквенного пюре (можно использовать консервированное);
  • Специи (корицу, мускатный орех).

Приготовление:

  • Нагрейте молоко и добавьте тыквенное пюре со специями.
  • Взбейте до получения однородной массы и подавайте горячим в красивых кружках.
Фото: Изображение Midjourney

9 — Чай «Горячий цитрус»

Ингредиенты:

  • Чай каркаде (6 граммов);
  • Кипяченая вода (400 миллилитров);
  • Мёд (по вкусу);
  • Дольки грейпфрута и лимона.

Приготовление:

  • Заварите чай каркаде в горячей воде.
  • Добавьте мед и дольки фруктов перед подачей для яркого вкуса.

10 — Классический гоголь-моголь

Ингредиенты:

  • Яйцо (1 штука);
  • Молоко (200 миллилитров);
  • Мед (по вкусу).

Приготовление:

  • Взбейте яйцо с медом до образования пены.
  • Нагрейте молоко и аккуратно введите в яичную массу.
  • Подавайте теплым с посыпкой из корицы сверху.

Эти напитки не только согреют вас в холодные дни, но и подарят уютные моменты за чашкой чего-нибудь вкусного! Создайте атмосферу тепла и уюта в вашем доме с помощью этих простых рецептов, которые легко приготовить даже в условиях ограниченного времени.

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