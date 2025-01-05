История зимних праздников в Приморье: от обрядов до современных фестивалей

Сегодня зимние праздники в Приморье включают в себя не только традиционные обряды и Новый год, но и современные фестивали. Одним из главных событий зимы стал Рождественский фестиваль с ледовыми скульптурами, который привлекает жителей и туристов. Современные празднования также включают массовые народные гуляния, катание на коньках, зимние заплывы и различные ярмарки, где представлены традиционные приморские сувениры и блюда.