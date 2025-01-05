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Posted 5 января, 08:42

Published 5 января, 08:42

Modified 5 января, 08:44

Updated 5 января, 08:44

Итоги недели в Приморье: новый год, новые законы, новые развлечения

Итоги недели в Приморье: новый год, новые законы, новые развлечения

5 января 2025, 08:42
Сюжет
Итоги недели
Самые интересные события прошедшей недели, с 30 декабря по 5 января в Приморье в обзоре «Восток-Медиа».

Летающая елка — история новогодней красавицы во Владивостоке

О том, сколько ёлок упало за полвека во Владивостоке расскажем в материале «Восток-Медиа».

А когда-то умела летать: история главной ёлки Владивостока
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Новогоднее чудо

Неожиданный сюрприз ожидал жительницу многоквартирного дома во Владивостоке при возвращении домой. Неизвестный энтузиаст превратил обычный подъезд в настоящую новогоднюю инсталляцию, украсив его праздничным декором и сладкими подарками.

Новогоднее чудо в обычном подъезде обнаружила жительница Приморья — видео
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Жгучие традиции

В регионе проживает много корейцев. Стоит отметить, что блюда приморских азиатов отличается от традиционной корейской кухни. Если национальное меню имеет сладковато-горький вкус, то местная трапеза славится другими пряностями, отметил повар из Спасска-Дальнего с 35-летним стажем.

Жгучие традиции: что готовят на новогодний стол приморские корейцы?
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Шокирующее событие

В Приморском крае произошло удивительное событие. На сей раз спасатель поразил спассчан не отважным поступком, а красивым жестом в отношении возлюбленной.

Что принесет 2025-й жителям Приморья?

Наступление нового года для приморцев традиционное время перемен — уже с 1 января вступают в силу ряд изменений в законы страны, которые вносят немаловажные коррективы в жизнь россиян.

Рост тарифов, индексация пенсий и МРОТ: чего ждать от нового года жителям Приморья
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Хорошо сидим, спокойно и с рыбкой!

Во Владивостоке прошёл фестиваль зимней рыбалки на приз главы города. Участники турнира считают, что это одно из самых умиротворяющих занятий — сидеть у лунки и рыбку ловить.

Лунка, удочка — и никаких нервов: необычные соревнования прошли во Владивостоке
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#Итоги недели
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