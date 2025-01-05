Итоги недели в Приморье: новый год, новые законы, новые развлечения

Posted 5 января, 08:42
Published 5 января, 08:42
Modified 5 января, 08:44
Updated 5 января, 08:44
Летающая елка — история новогодней красавицы во Владивостоке
О том, сколько ёлок упало за полвека во Владивостоке расскажем в материале «Восток-Медиа».
Новогоднее чудо
Неожиданный сюрприз ожидал жительницу многоквартирного дома во Владивостоке при возвращении домой. Неизвестный энтузиаст превратил обычный подъезд в настоящую новогоднюю инсталляцию, украсив его праздничным декором и сладкими подарками.
Жгучие традиции
В регионе проживает много корейцев. Стоит отметить, что блюда приморских азиатов отличается от традиционной корейской кухни. Если национальное меню имеет сладковато-горький вкус, то местная трапеза славится другими пряностями, отметил повар из Спасска-Дальнего с 35-летним стажем.
Шокирующее событие
В Приморском крае произошло удивительное событие. На сей раз спасатель поразил спассчан не отважным поступком, а красивым жестом в отношении возлюбленной.
Что принесет 2025-й жителям Приморья?
Наступление нового года для приморцев традиционное время перемен — уже с 1 января вступают в силу ряд изменений в законы страны, которые вносят немаловажные коррективы в жизнь россиян.
Хорошо сидим, спокойно и с рыбкой!
Во Владивостоке прошёл фестиваль зимней рыбалки на приз главы города. Участники турнира считают, что это одно из самых умиротворяющих занятий — сидеть у лунки и рыбку ловить.