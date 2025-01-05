Картина дня в Приморье: сила традиций, проблемная рыба и закрытая горка

Posted 5 января, 07:11
Published 5 января, 07:11
Modified 5 января, 07:13
Updated 5 января, 07:13
Проблемная рыба
Владивостокские власти напоминают горожанам, особенно рыбакам, о запрете выхода на лед в зимний период. Лед ещё не укрепился в некоторых местах, что делает выход на замерзшие водоёмы опасным.
Несмотря на предупреждения, нарушители продолжают выходить на ледяные поверхности, подвергая свою жизнь риску. В ответ на нарушения уже было выдано более 100 памяток, а также составлены протоколы об административных правонарушениях.
Закрытая горка
Ледяную горку на главной площади Владивостока закроют на несколько дней для обновления покрытия, каток продолжит работу в штатном режиме.
Ледяная горка на центральной площади Владивостока временно прекратит работу для восстановления покрытия. Как сообщили в пресс-службе администрации города, специалисты планируют провести работы по заливке нового слоя льда.
Сила традиций
С приближением зимних праздников жители Приморья вспоминают свои традиции, некоторые из них передаются из поколения в поколение. В этом году у жителей Приморья совершенно разные традиции: от театральных походов до гаданий на святки.
Помимо поездок за город и на горнолыжные базы жители Приморья положили начало множеству различных традиций. Какие-то чтут всей семьей, какие-то касаются только одного человека. Поездки куда-то, или особенные ритуалы — не важно, самое главное — исполнять их из года в год, считают приморцы.