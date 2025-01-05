Корюшка или жизнь: рыбаки Владивостока получили сотню памяток от специалистов

Posted 5 января, 04:00
Published 5 января, 04:00
Modified 5 января, 04:02
Updated 5 января, 04:02
Несмотря на предупреждения, нарушители продолжают выходить на ледяные поверхности, подвергая свою жизнь риску. В ответ на нарушения уже было выдано более 100 памяток, а также составлены протоколы об административных правонарушениях.
Власти подчеркнули, что также категорически запрещен выезд на машины на лед. Специалисты ежедневно проводят мониторинг состояния льда в акваториях Владивостока, чтобы предотвратить возможные инциденты.