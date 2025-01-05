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Posted 5 января, 04:00

Published 5 января, 04:00

Modified 5 января, 04:02

Updated 5 января, 04:02

Корюшка или жизнь: рыбаки Владивостока получили сотню памяток от специалистов

Корюшка или жизнь: рыбаки Владивостока получили сотню памяток от специалистов

5 января 2025, 04:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
Владивостокские власти напоминают горожанам, особенно рыбакам, о запрете выхода на лед в зимний период. Лед ещё не укрепился в некоторых местах, что делает выход на замерзшие водоёмы опасным.

Несмотря на предупреждения, нарушители продолжают выходить на ледяные поверхности, подвергая свою жизнь риску. В ответ на нарушения уже было выдано более 100 памяток, а также составлены протоколы об административных правонарушениях.

Власти подчеркнули, что также категорически запрещен выезд на машины на лед. Специалисты ежедневно проводят мониторинг состояния льда в акваториях Владивостока, чтобы предотвратить возможные инциденты.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Безопасность#Владивосток#Рыбалка#Приморский край#Лед#Административные правонарушения
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