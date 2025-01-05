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Posted 5 января, 02:50

Published 5 января, 02:50

Modified 5 января, 02:52

Updated 5 января, 02:52

На центральной площади Владивостока закроют ледяную горку

На центральной площади Владивостока закроют ледяную горку

5 января 2025, 02:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Ледяную горку на главной площади Владивостока закроют на несколько дней для обновления покрытия, каток продолжит работу в штатном режиме.

Ледяная горка на центральной площади Владивостока временно прекратит работу для восстановления покрытия. Как сообщили в пресс-службе администрации города, специалисты планируют провести работы по заливке нового слоя льда.

Закрытие горки запланировано на сегодня, 5 января. При благоприятных погодных условиях её работа возобновится уже к понедельнику, что позволит горожанам и гостям Владивостока снова насладиться зимними развлечениями. Каток на площади продолжит функционировать в обычном режиме. График его работы остаётся неизменным.

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