На центральной площади Владивостока закроют ледяную горку

Posted 5 января, 02:50
Published 5 января, 02:50
Modified 5 января, 02:52
Updated 5 января, 02:52
Ледяная горка на центральной площади Владивостока временно прекратит работу для восстановления покрытия. Как сообщили в пресс-службе администрации города, специалисты планируют провести работы по заливке нового слоя льда.
Закрытие горки запланировано на сегодня, 5 января. При благоприятных погодных условиях её работа возобновится уже к понедельнику, что позволит горожанам и гостям Владивостока снова насладиться зимними развлечениями. Каток на площади продолжит функционировать в обычном режиме. График его работы остаётся неизменным.