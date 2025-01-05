На центральной площади Владивостока закроют ледяную горку

Закрытие горки запланировано на сегодня, 5 января. При благоприятных погодных условиях её работа возобновится уже к понедельнику, что позволит горожанам и гостям Владивостока снова насладиться зимними развлечениями. Каток на площади продолжит функционировать в обычном режиме. График его работы остаётся неизменным.