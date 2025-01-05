Создай волшебное Рождество: ТОП-10 мест, где можно отдохнуть на новогодних праздниках

Карелия — это настоящая зимняя сказка с живописными пейзажами и уникальной природой. Здесь можно встретить карельского Деда Мороза Талвиукко, который приглашает детей на увлекательные экскурсии по лесам и озёрам. Семейные прогулки на оленях и собачьих упряжках подарят незабываемые эмоции. Кроме того, в Карелии много уютных гостиниц с саунами и горячими источниками, где можно отдохнуть после активного дня.