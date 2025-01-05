Запретить выдавать кредит самим себе могут жители Приморья

Чтобы установить самозапрет, нужно заполнить заявление на портале «Госуслуги» или в многофункциональном центре (МФЦ). Эта услуга будет бесплатной и не ограничена по количеству обращений. Запрет можно настроить по разным критериям: например, по типу кредитора или способу получения кредита — в офисе или дистанционно.