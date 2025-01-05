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Posted 5 января, 03:02

Published 5 января, 03:02

Modified 5 января, 03:02

Updated 5 января, 03:02

Запретить выдавать кредит самим себе могут жители Приморья

Запретить выдавать кредит самим себе могут жители Приморья

5 января 2025, 03:02
Фото: 1MI.
С 1 марта 2025 года россияне смогут защитить себя от мошенничества с кредитами. Государственная Дума приняла закон, который позволяет людям добровольно отказаться от возможности получать кредиты или займы на свое имя.

Чтобы установить самозапрет, нужно заполнить заявление на портале «Госуслуги» или в многофункциональном центре (МФЦ). Эта услуга будет бесплатной и не ограничена по количеству обращений. Запрет можно настроить по разным критериям: например, по типу кредитора или способу получения кредита — в офисе или дистанционно.

«Банки и микрофинансовые организации будут обязаны проверять наличие самозапрета в кредитной истории перед выдачей займа», — пояснил представитель Госдумы.

Если человеку понадобится кредит, он сможет отменить самозапрет. Информация обновится в кредитной истории через день. Это даст возможность лучше обдумать решение о получении займа.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, а МФЦ должны будут подготовиться к этой работе до 1 сентября 2025 года.

#Новости#Общество#МФЦ#Микрофинансовые организации#Приморский край#Займы#Приморье#Кредиты#Государственная Дума#Самозапрет
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