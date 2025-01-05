Запретить выдавать кредит самим себе могут жители Приморья

Posted 5 января, 03:02
Published 5 января, 03:02
Modified 5 января, 03:02
Updated 5 января, 03:02
Чтобы установить самозапрет, нужно заполнить заявление на портале «Госуслуги» или в многофункциональном центре (МФЦ). Эта услуга будет бесплатной и не ограничена по количеству обращений. Запрет можно настроить по разным критериям: например, по типу кредитора или способу получения кредита — в офисе или дистанционно.
«Банки и микрофинансовые организации будут обязаны проверять наличие самозапрета в кредитной истории перед выдачей займа», — пояснил представитель Госдумы.
Если человеку понадобится кредит, он сможет отменить самозапрет. Информация обновится в кредитной истории через день. Это даст возможность лучше обдумать решение о получении займа.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, а МФЦ должны будут подготовиться к этой работе до 1 сентября 2025 года.