Зимние каникулы в Приморье: куда отправиться на выходные с семьей

Приморский край зимой — настоящий центр семейного отдыха. Парки и базы отдыха предлагают развлечения на любой вкус как для детей, так и для взрослых. Дети могут наслаждаться зимними играми, катанием на тюбингах и участием в мастер-классах, в то время как взрослые посвящают время банным процедурам, шашлыкам и активным занятиям на свежем воздухе. Рассмотрим несколько мест, где зима станет особенно запоминающейся.