Зимние каникулы в Приморье: куда отправиться на выходные с семьей

Posted 5 января, 07:04
Published 5 января, 07:04
Modified 5 января, 07:04
Updated 5 января, 07:04
Приморский край зимой — настоящий центр семейного отдыха. Парки и базы отдыха предлагают развлечения на любой вкус как для детей, так и для взрослых. Дети могут наслаждаться зимними играми, катанием на тюбингах и участием в мастер-классах, в то время как взрослые посвящают время банным процедурам, шашлыкам и активным занятиям на свежем воздухе. Рассмотрим несколько мест, где зима станет особенно запоминающейся.
Эко-парк «Свежий воздух» в Арсеньеве оправдывает свое название, предлагая отдых на чистом воздухе среди живописных лесов. Здесь гостей ждет тропа здоровья, где можно встретить белочек, с которыми можно даже пообщаться, устроить фотосессию или взять кого-то из питомцев под опеку.
На территории парка разместились новогодние фотозоны, оснащенные елками и сказочными домиками. Для семейного отдыха предоставляются иглу-комплексы и уютные домики. Также есть конюшня, где можно взять лошадь и отправиться на прогулку верхом.
Арт-парк «Штыковские пруды» расположен в 80 километрах от Владивостока и предлагает уникальные варианты для активного отдыха: катание на сноуборде, ледянке, поездки на коньках и горные лыжи.
На территории парка работают инструкторы, которые помогут новичкам. Здесь также обустроены множество фотозон, а кафе и беседки для пикников приглашают согреться и перекусить. Для тех, кто приедет в Крещенские праздники, подготовлена специальная программа.
Увлекательный зимний отдых ожидает и в ландшафтно-историческом парке «Изумрудная долина», где гостей приветствует Изумрудный Дед Мороз. Сказочные арт-объекты и ледяные горки делают отдых здесь незабываемым.
Посетители могут побывать в музее и участвовать в праздничных квестах и новогодних утренниках. Стоимость билетов и режим работы зависят от времени посещения, так что планируйте визит заранее.
Центр здорового отдыха «Жемчужина», расположенный недалеко от Владивостока на берегу моря, предлагает расслабляющий отдых на свежем морском воздухе. Здесь всегда можно насладиться зимними развлечениями: прокатом коньков и тюбингов, прогулками по тропе здоровья.
Пообедать здесь можно как в уютной кофейне, так и в просторном кафе. «Жемчужина» известна своими семейными мероприятиями и восхитительными видами на морское побережье.
Зимний отдых в Приморье полон разнообразных предложений как для детей, так и для взрослых. От семейных поездок в сказочные уголки до активного времени на свежем воздухе — каждый найдет здесь что-то по душе. Планируйте свои выходные заранее, чтобы успеть насладиться всеми зимними развлечениями, которые предлагает Приморский край.