Зимние рекорды Приморья: ледяной дождь, аномальные морозы и снегопады

Posted 5 января, 08:36
Published 5 января, 08:36
Modified 5 января, 08:36
Updated 5 января, 08:36
Зима в Приморском крае всегда была временем суровых погодных условий, но последние годы стали настоящими испытаниями для жителей региона. Снегопады, сильные морозы и температурные рекорды стали привычным делом для местных жителей, и зимний сезон 2022–2023 годов не стал исключением.
Температурные рекорды последних лет
Одним из самых запоминающихся событий зимы 2022–2023 годов стало установление температурного рекорда во Владивостоке. 24 января столбик термометра опустился до минус 27,6 градуса, что стало новым историческим минимумом для этой даты. Предыдущий рекорд был установлен ровно за 100 лет до этого — в 1922 году — и составил минус 25,9 градуса. В Спасском районе температура достигла 40 градусов ниже нуля — еще один аномальный показатель для региона.
Синоптики объясняют такие явления влиянием мощного тропосферного циклона, который принёс арктический холод. В результате этого явления среднесуточные температуры на территории края оказались ниже климатической нормы на 7-11 градусов. В связи с этим в крупных городах объявили свободное посещение в школах, а предприятиям рекомендовали перейти на сокращённый рабочий день.
Снегопады и гололёд
Не менее значительными стали и снегопады. Декабрь 2022 года запомнится жителям края как самый снежный месяц за всю историю наблюдений. В некоторых районах выпало более пяти месячных норм осадков, что привело к блокировке транспортного сообщения и коммунальным авариям.
Снегопад, пришедшийся на 21 декабря, заставил власти Владивостока принять экстренные меры. В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города были отменены, и дети остались дома. Снегопад продолжался около недели, что привело к значительным последствиям для транспортной инфраструктуры.
22 декабря в аэропорту Владивостока были отменены авиарейсы в отдаленные населенные пункты края, включая Кавалерово и Преображение. По данным Примгидромета, в Ольгинском районе выпало свыше 1,5 метра снега, что стало рекордом для этого времени года. Для сравнения, в 2015 году в этом же районе было зафиксировано лишь 70 сантиметров снега.
Самой скользкой стала однозначно зима 2020–2021 годов. В конце ноября 2020 года в Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ледяного дождя, который оставил без света, воды и тепла около 150 тысяч человек в Владивостоке и Артёме. В условиях сильного ухудшения погоды глава региона Олег Кожемяко поручил мэрам муниципалитетов развернуть пункты временного размещения для пострадавших.
Ледяной дождь привел к значительным повреждениям инфраструктуры, включая линии электропередач и водоснабжения. Жители региона по-прежнему помнят те трудные дни, когда спасательные службы работали круглосуточно, чтобы восстановить нормальные условия жизни. Тем, кто в это время жил в Первомайском районе Владивостока, пришлось особенно туго: света, воды и тепла в многоэтажках не было несколько дней.
Исторические зимние рекорды
Самая низкая температура воздуха в крае была зарегистрирована в январе 1951 года в поселке Мельничное Красноармейского района и составила минус 48,8 градуса. Однако в ранних климатических записях упоминается о температурах до минус 54 градусов в суровые зимы конца XIX — начала XX века.
Зима 1976–1977 годов также вошла в историю как особенно суровая с средней температурой воздуха минус 17,6 градуса по краю. Эта зима оставила заметный след в памяти местных жителей благодаря сильным морозам и обильным снегопадам.
Ложный рекорд, который переплюнул морозы в Антарктиде
17 января 2022 года авторитетное СМИ опубликовало тревожный прогноз, который вызвал панику среди жителей Приморья. На телеканале «Россия 1» сообщили, что в среду, 19 января, в Уссурийске ожидается похолодание до -189°C. Эта цифра вызвала недоумение и беспокойство, так как такие температуры невозможны для региона.
Местные жители начали активно обсуждать прогноз в социальных сетях, выражая сомнения в его достоверности. Специалисты метеорологической службы оперативно опровергли информацию и подтвердили, что реальные температуры будут значительно выше.
Зимние рекорды Приморья показывают, как изменчив климат. Последнее время с каждым годом зимы становятся всё более суровыми. Какой окажется зима 2025? Покажет время.