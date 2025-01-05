Зимние рекорды Приморья: ледяной дождь, аномальные морозы и снегопады

Одним из самых запоминающихся событий зимы 2022–2023 годов стало установление температурного рекорда во Владивостоке. 24 января столбик термометра опустился до минус 27,6 градуса, что стало новым историческим минимумом для этой даты. Предыдущий рекорд был установлен ровно за 100 лет до этого — в 1922 году — и составил минус 25,9 градуса. В Спасском районе температура достигла 40 градусов ниже нуля — еще один аномальный показатель для региона.