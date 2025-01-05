Зимний туризм в Приморье: лыжи, катки и горные маршруты

Популярная зона отдыха «Комета», находящаяся недалеко от Владивостока, с начала сезона привлекает новичков и опытных лыжников. Здесь можно взять напрокат снаряжение и пройти обучение под руководством инструкторов, что делает катание доступным для всех желающих​.