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Posted 5 января, 05:12

Published 5 января, 05:12

Modified 5 января, 05:12

Updated 5 января, 05:12

Где активно отдохнуть в Приморском крае

Зимний туризм в Приморье: лыжи, катки и горные маршруты

5 января 2025, 05:12
Фото: 1MI.

Где активно отдохнуть в Приморском крае

Сюжет
Новый год
С наступлением зимы Приморский край открывает обширные возможности для туристов и местных жителей, предпочитающих отдых на свежем воздухе. В центре внимания — горнолыжные базы и лыжные трассы.

Популярная зона отдыха «Комета», находящаяся недалеко от Владивостока, с начала сезона привлекает новичков и опытных лыжников. Здесь можно взять напрокат снаряжение и пройти обучение под руководством инструкторов, что делает катание доступным для всех желающих​.

Остров Русский также стал привлекательным местом для зимних прогулок — здесь организована трасса «Русская лыжня», где можно кататься на лыжах с бесплатным прокатом.

Для семейных развлечений отлично подходят комплексы «Штыковские пруды» и «Жемчужина», где доступен тюбинг и прогулки среди живописных зимних пейзажей. В «Изумрудной долине» организуются новогодние мероприятия с участием Деда Мороза, а для любителей активного отдыха доступны горные маршруты и каток​.

Такие мероприятия и маршруты делают Приморье не только привлекательным направлением для зимнего отдыха на новогодних каникулах, а также развивают внутренний туризм, позволяя всем желающим провести выходные на природе, вне зависимости от уровня подготовки.

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#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Новый год#Внутренний туризм#Дед Мороз#Приморский край#Катки#Лыжи#Русский остров#Приморье#Комета
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