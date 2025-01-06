vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 07:11

Published 6 января, 07:11

Modified 6 января, 07:11

Updated 6 января, 07:11

Приморцы делают благие дела на Рождество

Благотворительные акции в Приморье на Рождество

6 января 2025, 07:11
Фото: 1MI.

Приморцы делают благие дела на Рождество

Сюжет
Новый год
В преддверии Рождества в Приморье активно проводятся благотворительные акции, направленные на помощь тем, кто в этом нуждается. Для тех, кто хочет начать свой год с добрых дел доступен целый ряд вариантов.

Во многих районах региона местными волонтерами организована акция, которая направлена на сбор средств и продуктов для малоимущих семей. В рамках акции проводятся сборы в супермаркетах, где покупатели могут оставить продукты в специально отведенных местах. Также организованы благотворительные ярмарки, где можно приобрести изделия ручной работы, а все средства пойдут на помощь нуждающимся.

В некоторых городах Приморья прямо сейчас проходят мероприятия, где собираются подарки для детей из неблагополучных семей. Участники могут приносить игрушки, книги и канцтовары. Эти подарки будут вручены детям на праздниках, чтобы сделать их Рождество более радостным.

Кроме того, во Владивостоке запланирован концерт с участием местных артистов, средства от продажи билетов которого будут направлены на помощь приютам и социальным учреждениям. Это отличная возможность не только насладиться культурной программой, но и внести свой вклад в благотворительность.

Местные кафе и рестораны также участвуют в благотворительных акциях. Некоторые заведения предлагают специальные рождественские меню, часть выручки от которых будет направлена на поддержку благотворительных организаций.Кроме того, есть активности и для тех, кто хочет заняться благотворительностью «по пути домой».

В первую очередь можно поучаствовать в сборе продуктов в супермаркетах или присоединиться к волонтерским группам. Многие благотворительные организации принимают денежные пожертвования через свои сайты или во время мероприятий.

Эти акции помогают создать дух единства и поддержки в обществе, особенно в праздничный период. Рождество — это время заботы о других, и каждый может внести свой вклад в создание чудесного праздника для тех, кто этого нуждается.

Золотое правило: какой подарок подарить ребенку на Новый год
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Культура#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Новый год#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика