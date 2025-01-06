Главное — с семьей и душевно: где провести Рождество во Владивостоке

Posted 6 января, 05:09
Published 6 января, 05:09
Modified 6 января, 05:09
Updated 6 января, 05:09
Например, в полдень на центральной площади Владивостока пройдёт рождественский концерт (0+).
В 15 и 17 часов в Приморском краевом театре кукол состоится показ уникального спектакля «Рождественский вертеп» (6+). Самая настоящая библейская история в строгих традициях русского уличного вертепа. Необычно и интересно даже взрослым.
Можно обойтись без культурной программы и всей семьей, например, сходить в ТРЦ — сначала пусть дети на батутах попрыгают или в других развлечениях участие примут, а потом — совместный праздничный обед на фуд-корте или в ресторане под той же крышей.
Есть и вариант с активным образом жизни — отправиться в этот день в лес, погулять по берегу моря, построить снежный городок или слепить снеговика. Главное — всей семьей. Отлично подойдет, например, Ботанический сад или парк имени Лазо.
Вечером в Большом зале Приморской краевой филармонии состоится Большой Рождественский концерт (6+). Прекрасный вариант завершения хорошего дня.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что почему на Рождество у гримеров Приморской сцены Мариинского театра всегда много работы.