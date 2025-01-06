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Posted 6 января, 05:09

Published 6 января, 05:09

Modified 6 января, 05:09

Updated 6 января, 05:09

Рождественский праздник во Владивостоке можно провести по-разному

Главное — с семьей и душевно: где провести Рождество во Владивостоке

6 января 2025, 05:09
Фото: vostokmedia.com.

Рождественский праздник во Владивостоке можно провести по-разному

Сюжет
Концерт
Традиционно Рождество встречают либо дома — с 6-го на 7 января, причём к трапезе не прикасаются «до первой звезды», либо на Рождественской литургии в храме, которая обычно начинается в полночь. А вот 7 января уже возможны варианты.

Например, в полдень на центральной площади Владивостока пройдёт рождественский концерт (0+).

В 15 и 17 часов в Приморском краевом театре кукол состоится показ уникального спектакля «Рождественский вертеп» (6+). Самая настоящая библейская история в строгих традициях русского уличного вертепа. Необычно и интересно даже взрослым.

Можно обойтись без культурной программы и всей семьей, например, сходить в ТРЦ — сначала пусть дети на батутах попрыгают или в других развлечениях участие примут, а потом — совместный праздничный обед на фуд-корте или в ресторане под той же крышей.

Есть и вариант с активным образом жизни — отправиться в этот день в лес, погулять по берегу моря, построить снежный городок или слепить снеговика. Главное — всей семьей. Отлично подойдет, например, Ботанический сад или парк имени Лазо.

Вечером в Большом зале Приморской краевой филармонии состоится Большой Рождественский концерт (6+). Прекрасный вариант завершения хорошего дня.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что почему на Рождество у гримеров Приморской сцены Мариинского театра всегда много работы.

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