Как отмечают Рождество народы Приморья?

Posted 6 января, 08:13
Published 6 января, 08:13
Modified 6 января, 08:13
Updated 6 января, 08:13
Мы живем в замечательное время: еще помним традиции своих бабушек и прабабушек и уже полюбили Новый год и Рождество на современный лад: с марафоном фильмов и разнообразными блюдами. В Приморье проживает чуть менее двух миллионов человек и более сотни народов, и практически каждая семья могла бы рассказать о своих особенных традициях.
Многие жители Приморья — христиане или атеисты, выросшие в христианских семьях, и Рождество празднуют если не они сами, то их родные и близкие. Мы поговорили с несколькими жителями края о том, как Рождество отмечают они сами и их окружение.
«Рождество даже в советское время было для меня особенным днем. Это день, в который мы обычно ездили в Ленинград, шутили, смеялись и радовались. Кроме того, это день рождения близкого человека. Праздник у нас был всегда: мы всегда готовили несколько блюд на стол, покупали или готовили торт „Птичье молоко“, и проводили его с самыми близкими. В церковь не ходили — не принято было в советское время. Колядовали молодыми, но скорее в штуку, сами понимали, что вряд ли именно в Рождество это было принято», — вспоминает Светлана, переехавшая в Приморье 50 лет назад.
«У нас немецкая фамилия, наши родственники — поволжские немцы, в Приморье приехали относительно недавно. В школьные годы мама постоянно брала нас с братом в лютеранскую церковь. Невероятное здание, в котором играет одухотворенная музыка, на Рождество люди приходят целыми семьями. Незабываемо. Сейчас не могу назвать себя религиозным человеком, но в детстве Рождество ассоциировалось именно с церковью», — рассказала Ирина.
«Мы празднуем его, я думаю, обычно, как большинство семей. Моя мама грузинка, и традиции для нее особенно важны, но она не ходит в церковь, читает молитву дома, печет кверцы. Папа у меня русский, и он не религиозен, и поэтому в остальном Рождество у нас проходит как четвертое ноября или первое мая: дома готовим вкусные блюда, смотрим фильмы, выбираемся в город или на природу, но какого-то особенного праздника нет. Знаю, что у грузинов принято ходить на службу в церковь и проходить с крестами и иконами по улицам, читая молитвы. Во Владивостоке, вроде бы, так не делают, или делают единицы. Если честно, хотелось бы увидеть лично, как праздник проходит в Тбилиси. Наверное, с особым размахом», — рассказала Анна.
«Моя мама дагестанка, папа русский, но вырос в Махачкале, Рождество мы дома не празднуем. Одно яркое воспоминание все-таки есть: как раз в Рождество мы ходили на выставку в музей и обратно шли мимо церкви. Звонили колокола, и было настроение настоящего праздника. Это приятно удивило, храмы до этого казались тем местом, куда люди приходят скорбя. Тогда я подумал о том, что хотя бы однажды хочу увидеть, как это проходит от и до, как религиозные люди отмечают праздники», — рассказал Руслан из Владивостока.
«Мой муж китаец, и мы оба атеисты, поэтому Рождество в нашей семье не отмечается. Могу подробно рассказать про Новый год, его мы празднуем дважды: в ночь на первое января и в конце января-феврале — по Лунному календарю, называется 春节 („Чуньцзе“, Праздник весны, Весенний фестиваль — прим. ред.). В чем-то оба праздника похожи, большинство встречают их с семьей и близкими людьми и готовят много разных блюд. При этом в Китае традиция Чуньцзе — так правильно называется этот праздник — на мой взгляд крепче. Жители КНР, а там тоже проживает множество национальностей, обязательно едут к своим родным, порой через всю страну, и отмечают большими семьями. В России мы обычно собираемся с самыми близкими — с теми, с кем живем под одной крышей или хотя бы в одном городе. Мало кто из моих знакомых россиян едет к родственникам в сам Новый год. Большинство приезжают на праздники уже после него — 3-4 числа. Рождество же празднуют в основном только очень религиозные люди. В Китае Рождество начали отмечать как Хэллоуин — наряжаясь в костюмы и собираясь с друзьями. Только пара процентов огромного населения КНР христиане, в основном я встречала прихожан православной церкви в Харбине. Они в Рождество обязательно ходят в храм на службу», — поделилась традициями своей семьи Елизавета.