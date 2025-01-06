Как отмечают Рождество народы Приморья?

Мы живем в замечательное время: еще помним традиции своих бабушек и прабабушек и уже полюбили Новый год и Рождество на современный лад: с марафоном фильмов и разнообразными блюдами. В Приморье проживает чуть менее двух миллионов человек и более сотни народов, и практически каждая семья могла бы рассказать о своих особенных традициях.