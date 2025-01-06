Картина дня в Приморье: избиение пешехода, травля подростка и гадания на Святки

Posted 6 января, 08:19
Published 6 января, 08:19
Modified 6 января, 08:21
Updated 6 января, 08:21
Инцидент на пешеходном переходе произошел сегодня, 6 января во Владивостоке. Следователи установили личность нападавшего.
Одноклассницы устроили травлю 14-летнего подростка в Приморье. Личности малолетних нарушительниц были установлены полицейскими, идет разбирательство.
6 января начинаются рождественские Святки — лучшее время для того, чтобы попробовать узнать свою судьбу, которые продлятся вплоть до Крещения, 19 января. В это время принято гадать.