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Posted 6 января, 08:19

Published 6 января, 08:19

Modified 6 января, 08:21

Updated 6 января, 08:21

Картина дня в Приморье: избиение пешехода, травля подростка и гадания на Святки

Картина дня в Приморье: избиение пешехода, травля подростка и гадания на Святки

6 января 2025, 08:19
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события этого понедельника, 6 января в обзоре «Восток-Медиа».

Задержан за хулиганство

Инцидент на пешеходном переходе произошел сегодня, 6 января во Владивостоке. Следователи установили личность нападавшего.

Житель Владивостока задержан за избиение пенсионера на пешеходном переходе
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Буллинг устроили одноклассницы

Одноклассницы устроили травлю 14-летнего подростка в Приморье. Личности малолетних нарушительниц были установлены полицейскими, идет разбирательство.

Полицейские выявили школьниц, устроивших жестокую травлю сверстника в Приморье
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Как узнать свою судьбу?

6 января начинаются рождественские Святки — лучшее время для того, чтобы попробовать узнать свою судьбу, которые продлятся вплоть до Крещения, 19 января. В это время принято гадать.

Святочные гадания: как предсказать судьбу на Рождество жителям Приморья
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