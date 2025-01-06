Обними любимого и насладись: новогодние фильмы для зимних вечеров в Приморье

Трогательный фильм повествует о маленькой девочке, которая не верит в новогоднее чудо. Малышка думает, что ее желания никто не исполнит, но все же пишет письмо тому самому волшебнику. Ребенок осознает, что заветные мечты сбываются благодаря самому, что ни на есть волшебству. Добрая история учит верить в чудеса и надеяться на лучшее. Вдохновляющую киноленту можно посмотреть наедине с ребенком или же в компании близких людей. Этот фильм отличный вариант для семейного досуга. Посмотрите его в компании родных людей. Он однозначно понравится всем, даже самым маленьким членам семьи.