Обними любимого и насладись: новогодние фильмы для зимних вечеров в Приморье

Posted 6 января, 09:07
Published 6 января, 09:07
Modified 6 января, 09:07
Updated 6 января, 09:07
Длинные зимние новогодние каникулы — это идеальное время для того, чтобы посвятить свободные вечера своим родным, проведя с ними совместный досуг. Что скрасит семейные вечера? Конечно же замечательные фильмы, которые повествуют о волшебном времени, — новогодней и рождественской суете. Мы предлагаем вам список замечательных кинокартин, которые погружают в новогоднюю и рождественскую атмосферу, напоминая о важности чистой любви, настоящей дружбы и семейных традиций. Эти фильмы не только развлекут, но и подарят незабываемые моменты, которые останутся в памяти на долгие годы.
Реальная любовь (2003)
Возрастное ограничение: 16+
Романтическая трагикомедия повествует о Рождестве в Лондоне. Несколько сюжетных линий чудесным образом переплетаются и соединяются воедино на протяжении всего фильма. Причудливые и в то же время трогательные истории главных героев напоминают нам о важном, — о любви. Теплые моменты и юмор киноленты отлично «зайдет» для просмотра в кругу друзей или родственников с отличным чувством юмора.
С Новым годом, мамы (2012)
Возрастное ограничение: 12+
Отечественная комедия рассказывает о том, как абсолютно разные мамы празднуют важнейший день в году. Пять новелл повествуют о прекрасных женщинах, которые, как и все россияне, с нетерпением ждут 31 декабря. А связывает главных героинь одно единое дело — ожидание новогоднего чуда. Кинолента напоминает нам о важности семейных традиций. Легкое и доброе кино подойдет для просмотра в кругу близких и родственников.
Отпуск по обмену (2006)
Возрастное ограничение: 18+
Легкая комедия, которую, вероятнее всего, нет посмотришь с детьми или родителями, зато ее можно посмотреть со второй половинкой или с лучшей подругой. Кинолента посвящена двум женщинам, которые живут в разных уголках Земли. В какой-то момент главные героини решаются поменяться местами и сталкиваются не только с новыми эмоциями и впечатлениями, но и проблемами. Комичные и трогательные моменты приобретают глубокий смысл. Просматривая этот фильм вы не только от души посмеетесь, но и задумаетесь о важном.
Чудо на 34-й улице (1994)
Возрастное ограничение: 6+
Трогательный фильм повествует о маленькой девочке, которая не верит в новогоднее чудо. Малышка думает, что ее желания никто не исполнит, но все же пишет письмо тому самому волшебнику. Ребенок осознает, что заветные мечты сбываются благодаря самому, что ни на есть волшебству. Добрая история учит верить в чудеса и надеяться на лучшее. Вдохновляющую киноленту можно посмотреть наедине с ребенком или же в компании близких людей. Этот фильм отличный вариант для семейного досуга. Посмотрите его в компании родных людей. Он однозначно понравится всем, даже самым маленьким членам семьи.
Гринч — похититель Рождества (2000)
Возрастное ограничение: 12+
Фантастическая история об удивительном существе Гринче, которого, к сожалению, никто не любил. Данная кинолента идеально подойдет для семейного просмотра. Родителям удастся окунуться в теплые воспоминания о своем детстве, а юные приморцы смогут познакомиться с удивительной судьбой зеленого волосатого персонажа, который решился на отчаянный и весьма плохой поступок, — на кражу важного праздника, — Рождества.
Эти фильмы помогут создать праздничное настроение и подарят вашей семье незабываемые моменты во время новогодних каникул. Каждый из них наполнен теплом, любовью и важными уроками о семейных ценностях и дружбе. Посмотрите киноленты, пропитанные новогодним «вайбом» и проведите чудесные вечера в кругу близких вам людей.
Наслаждайтесь магией кино и создавайте свои собственные праздничные традиции. Пусть каждый вечер будет наполнен смехом, радостью и волшебством!
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