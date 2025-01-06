Полицейские выявили школьниц, устроивших жестокую травлю сверстника в Приморье

Posted 6 января, 02:52
Published 6 января, 02:52
Modified 6 января, 02:54
Updated 6 января, 02:54
В полицию района Советский Владивостока обратилась 39-летняя жительница с просьбой найти виновных в распространении оскорбительных листовок с фото её 14-летнего сына.
«Инспекция по делам несовершеннолетних установила, что к делу причастны одноклассницы подростка. Родители девочек привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ, составлены соответствующие протоколы. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Владивостокские власти напоминают горожанам, особенно рыбакам, о запрете выхода на лед в зимний период.