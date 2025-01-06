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Posted 6 января, 02:52

Published 6 января, 02:52

Modified 6 января, 02:54

Updated 6 января, 02:54

Одноклассницы устроили травлю 14-летнего подростка в Приморье

Полицейские выявили школьниц, устроивших жестокую травлю сверстника в Приморье

6 января 2025, 02:52
Фото: Изображение Midjourney.

Одноклассницы устроили травлю 14-летнего подростка в Приморье

Сюжет
Полиция
Личности малолетних нарушительниц были установлены полицейскими, идет разбирательство.

В полицию района Советский Владивостока обратилась 39-летняя жительница с просьбой найти виновных в распространении оскорбительных листовок с фото её 14-летнего сына.

«Инспекция по делам несовершеннолетних установила, что к делу причастны одноклассницы подростка. Родители девочек привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ, составлены соответствующие протоколы. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Владивостокские власти напоминают горожанам, особенно рыбакам, о запрете выхода на лед в зимний период.

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#Новости#Общество#Владивосток#КоАП РФ#Полиция#Родители#Несовершеннолетние#Приморский край#Приморье#Травля
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