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Posted 6 января, 00:09

Published 6 января, 00:09

Modified 6 января, 00:09

Updated 6 января, 00:09

Где купить продукты для рождественского застолья

Приморцы готовятся к Рождеству: где купить продукты для праздничного стола

6 января 2025, 00:09
Фото: 1MI.

Где купить продукты для рождественского застолья

Сюжет
Новый год
Жители Приморья активно готовятся к празднованию Рождества, выбирая лучшие продукты для праздничного застолья. В этом году магазины и супермаркеты региона предлагают широкий ассортимент, который удовлетворит самые разнообразные вкусы.

Популярные торговые сети предлагают уже готовые блюда, позволяя сэкономить время на подготовке. Например, краевые супермаркеты перед праздниками представили: запечённую утку, рыбные деликатесы, мясные нарезки, салаты и закуски.

Кроме того, некоторые популярные сети выставили для покупателей морские деликатесы, сыры, сладости и праздничную гастрономию, включая традиционные приморские закуски — слабосолёную и копчёную рыбу.

Любители изысков могут обратиться в специализированные магазины, которые предлагают дичь, икру и редкие морепродукты. Здесь также можно приобрести свежие фрукты и овощи, что особенно актуально в зимний период.

С ростом популярности онлайн-шопинга многие приморцы выбирают заказ продуктов через интернет. Платформы, уже сегодня предлагают доставку готовых блюд, включая салаты и горячие блюда. Это особенно удобно для тех, кто ценит своё время или не хочет стоять в очередях.

По данным исследований, расходы на рождественское застолье в 2024 году увеличились на 11,4%. Средняя стоимость минимального набора продуктов в России составляет около 8 000 рублей, и Приморье не стало исключением — цены здесь также продолжают расти.

Кстати, владельцы домашних животных могут удивить своих питомцев: в зоомагазинах Владивостока продаются витаминные напитки в формате «пенного» и «игристого» для собак. Это оригинальное дополнение к праздничной атмосфере для всей семьи.

Подготовка к Рождеству в Приморье идёт полным ходом. Магазины, супермаркеты и онлайн-платформы делают всё, чтобы каждый смог собрать идеальный праздничный стол.

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