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Posted 6 января, 03:02

Published 6 января, 03:02

Modified 6 января, 03:02

Updated 6 января, 03:02

Что могут приготовить жители Приморского края из местных продуктов на Рождество

Разнообразим? Локальные продукты — к рождественскому столу приморцев

6 января 2025, 03:02
Фото: Александр Хардин. Предоставлено Школой дальневосточной кухни.

Что могут приготовить жители Приморского края из местных продуктов на Рождество

Сюжет
Праздник
Рождественский стол в каждой семье свой, каждая хозяйка приберегает фирменный рецепт на такой прекрасный праздник! Однако разнообразить привычное меню тоже можно — например, локальными приморскими продуктами.

В гастрособытийном пространстве «Агар-Агар» и Школе дальневосточной кухни посоветовали несколько рецептов из местных приморских специалитетов — вкусно, быстро и уж точно оригинально. Рецепты разработаны ведущими шеф-поварами Приморья и поварами «Агар-Агара».

Рисовый пудинг с брусникой

Рецепт от Александра Казакевича, шеф-повара ресторана «Миллионка»

Фото: Александр Хардин. Предоставлено Школой дальневосточной кухни

Свежесть риса имеет значение! Поэтому для рисового пудинга рекомендуем использовать приморский рис сорта экстра («японка»), который был выведен специально для местных условий. Он отличается особым ароматом и способен хорошо вбирать в себя вкусы других продуктов. Этот пудинг может быть сытным десертом, а может стать лёгким завтраком или ужином. Попробуйте его в теплом и холодном виде.

Ингредиенты

  • Молоко цельное 3,5% 2 стакана (400 мл)
  • Рис круглозёрный примерно ½ стакана (120 г)
  • Масло сливочное 2 ст. л. с верхом
  • Яйцо куриное (мытое) 2 шт.
  • Сахарная пудра примерно ¼ стакана (50 г)
  • Молотый кардамон или корица по вкусу
  • Жидкий экстракт ванили по вкусу
  • Для брусничного топпинга:
  • Брусника 4 ст. л.
  • Сахар 2 ст. л.

Как готовить

Для начала отделите белки от желтков. Оставьте при комнатной температуре.

Смешайте бруснику с сахаром и оставьте настаиваться. Если вы используете замороженную бруснику, можно её предварительно не размораживать.

Насыпьте рис в дуршлаг и промойте его под струёй холодной воды. Стряхните лишнюю воду.

Поставьте духовку разогреваться на 150°C.

В холодный сотейник налейте молоко и положите сливочное масло. Нагрейте на среднем огне, помешивая деревянной или силиконовой лопаточкой. Когда масло полностью растворилось, всыпьте в молоко промытый рис, перемешайте, дайте массе слегка закипеть и переключите на малый огонь и варите, периодически помешивая. Мощность у плит разная и «тихое» кипение тоже может быть разным, поэтому сложно высчитать примерное время готовки. Если в процессе варки рис начнёт пригорать, добавьте немного молока или воды. Рекомендуем проверять лопаткой, чтобы в сотейнике не оставалось жидкости и консистенция напоминала довольно густую рисовую кашу. На вкус она может получиться альденте (снаружи зёрна риса мягкие, внутри немного твёрдые) — это нормально. Рис дойдёт до готовности после запекания пудинга в духовке.

Пока варится рис, взбейте обычной вилкой желтки с сахарной пудрой и специями.

Когда рис готов, выключите огонь и добавьте в рисовую массу желтки, энергично перемешайте и уберите с плиты остывать.

Отдельно взбейте белки. Для взбивания белков можно, конечно, использовать ручной венчик, но это будет долго и трудоёмко. Мы рекомендуем использовать электрический венчик для взбивания с одной насадкой и высоким стаканом, с ним на взбивание одного белка до пышной пены у вас уйдёт около 50 секунд. Важно взбивать не на высокой, а на средней скорости, чтобы не перебить белки.

Вмешайте взбитые белки в остывшую пудинговую массу. Очень нежно перемешивайте массу зачёрпывающими движениями снизу вверх. Пудинговая масса в итоге станет консистенции нежирной сметаны.

Переложите массу в порционные миски для запекания, не доходя до края на одну фалангу пальца. Сверху можете посыпать лимонной цедрой.

Запекайте около 15 минут при 150°C. Открывать духовку в процессе выпекания не стоит — пудинг осядет. Когда время прошло, выключите духовку, чуть-чуть приоткройте дверцу и оставьте пудинг доходить ещё минут на 10–15.

Выньте порционные ёмкости из духовки, выложите на пудинг бруснику и подавайте на стол.

Мидии в соусе васаби-сгущенка

Рецепт, разработанный шеф-поваром ресторана PastaMore для Фестиваля мидий в 2022 году.

Фото: Александр Хардин. Предоставлено Школой дальневосточной кухни

Этот рецепт для тех, кто не боится экспериментов! Здесь работает только одно правило — лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать!

Ингредиенты

  • Тихоокеанские мидии (свежие или варёно-мороженные на створках) 400 г
  • Молоко сгущёное 3 ст. л.
  • Сливки растительные 200 мл
  • Васаби порошок 1 ст. л.
  • Вустерский соус 1 ч. л.
  • Растительное масло 2 ст. л.
  • Лимон (сок и цедра) ½ шт.
  • Соль, перец по вкусу

Как готовить

Подготовьте мидии. Свежие мидии приварите в кипятке, пока они не раскроются и откиньте на дуршлаг. Не раскрывшиеся ракушки выбросьте. Мороженые мидии можно просто достать из морозилки и тоже на дуршлаг — они оттают, пока вы будете готовить соус.

Предварительно запаренный с небольшим количеством воды васаби смешайте со сгущённым молоком, сливками и вустерским соусом, хорошо перемешайте. В неразогретую сковороду на слабом огне влейте соус, добавьте соль и перец, помешивая, доведите до кипения.

Подготовленные мидии добавьте в соус и проварите 2 минуты. Далее добавьте сок и цедру лимона, хорошо перемешайте и снимите с огня.

Хрустящий минтай с овощами в кисло-сладком соусе

Рецепт от Сергея Оленова, шеф-повара паба «Кот и Клевер», Находка.

Фото: Александр Хардин. Предоставлено Школой дальневосточной кухни

Островатое, хрустящее, в азиатском стиле блюдо — украшение любого стола.

Ингредиенты

  • Минтай филе 240 г
  • Перец болгарский 1/3 среднего размера
  • Морковь ¼ среднего размера
  • Стрелки чеснока 5 шт.
  • Фасоль стручковая с/м 40 г
  • Мука для панировки 4 ст. л.
  • Кунжутное масло 1 ст. л.
  • Масло для фритюра примерно 1 л
  • Масло растительное для жарки
  • Соль, чёрный перец по вкусу

Для соуса:

  • Винный уксус 1 ч. л.
  • Сахар 1 ст. л.
  • Крахмал картофельный 1 ч. л.
  • Кетчуп 5 ст. л.

Для кляра:

  • Мука темпурная 4 ст. л.
  • Пиво (светлое) 100 мл

Как готовить

Филе минтая нарежьте на кусочки среднего размера, сложите их в ёмкость. Посолите, поперчите и оставьте мариноваться на 5–10 минут.

Приготовьте кляр. Соедините темпурную муку с пивом, тщательно перемешайте. Обваляйте кусочки минтая в муке для панировки, затем обмакните в кляр и обжарьте во фритюре.

Для этого влейте растительное масло в небольшой сотейник или кастрюлю (количество масла должно быть таким, как если бы вы решили сварить яйца в воде). Опустите филе минтая в горячее масло и жарьте до золотистого цвета около 2–3 минут. Выньте рыбу шумовкой или щипцами.

Приготовьте кисло-сладкий соус. Соедините в сотейнике кетчуп, белый винный уксус, сахар, крахмал и проварите на небольшом огне до лёгкого загустения.

Нарежьте сладкий перец, морковь, бланшированные стручки фасоли и стрелки чеснока крупными сегментами. Обжарьте на разогретой сковороде, покрытой маслом, до полуготовности (около 2–3 минут), посолите по вкусу, добавьте кунжутное масло, перемешайте.

В сковороду с обжаренными овощами добавьте филе минтая в кляре. Залейте кисло-сладким соусом, перемешайте так, чтобы овощи и рыба покрылись соусом и готовьте на небольшом огне ещё 2–3 минуты.

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