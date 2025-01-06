Разнообразим? Локальные продукты — к рождественскому столу приморцев

В холодный сотейник налейте молоко и положите сливочное масло. Нагрейте на среднем огне, помешивая деревянной или силиконовой лопаточкой. Когда масло полностью растворилось, всыпьте в молоко промытый рис, перемешайте, дайте массе слегка закипеть и переключите на малый огонь и варите, периодически помешивая. Мощность у плит разная и «тихое» кипение тоже может быть разным, поэтому сложно высчитать примерное время готовки. Если в процессе варки рис начнёт пригорать, добавьте немного молока или воды. Рекомендуем проверять лопаткой, чтобы в сотейнике не оставалось жидкости и консистенция напоминала довольно густую рисовую кашу. На вкус она может получиться альденте (снаружи зёрна риса мягкие, внутри немного твёрдые) — это нормально. Рис дойдёт до готовности после запекания пудинга в духовке.