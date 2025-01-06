Разнообразим? Локальные продукты — к рождественскому столу приморцев

Posted 6 января, 03:02
Published 6 января, 03:02
Modified 6 января, 03:02
Updated 6 января, 03:02
В гастрособытийном пространстве «Агар-Агар» и Школе дальневосточной кухни посоветовали несколько рецептов из местных приморских специалитетов — вкусно, быстро и уж точно оригинально. Рецепты разработаны ведущими шеф-поварами Приморья и поварами «Агар-Агара».
Рецепт от Александра Казакевича, шеф-повара ресторана «Миллионка»
Свежесть риса имеет значение! Поэтому для рисового пудинга рекомендуем использовать приморский рис сорта экстра («японка»), который был выведен специально для местных условий. Он отличается особым ароматом и способен хорошо вбирать в себя вкусы других продуктов. Этот пудинг может быть сытным десертом, а может стать лёгким завтраком или ужином. Попробуйте его в теплом и холодном виде.
Ингредиенты
Как готовить
Для начала отделите белки от желтков. Оставьте при комнатной температуре.
Смешайте бруснику с сахаром и оставьте настаиваться. Если вы используете замороженную бруснику, можно её предварительно не размораживать.
Насыпьте рис в дуршлаг и промойте его под струёй холодной воды. Стряхните лишнюю воду.
Поставьте духовку разогреваться на 150°C.
В холодный сотейник налейте молоко и положите сливочное масло. Нагрейте на среднем огне, помешивая деревянной или силиконовой лопаточкой. Когда масло полностью растворилось, всыпьте в молоко промытый рис, перемешайте, дайте массе слегка закипеть и переключите на малый огонь и варите, периодически помешивая. Мощность у плит разная и «тихое» кипение тоже может быть разным, поэтому сложно высчитать примерное время готовки. Если в процессе варки рис начнёт пригорать, добавьте немного молока или воды. Рекомендуем проверять лопаткой, чтобы в сотейнике не оставалось жидкости и консистенция напоминала довольно густую рисовую кашу. На вкус она может получиться альденте (снаружи зёрна риса мягкие, внутри немного твёрдые) — это нормально. Рис дойдёт до готовности после запекания пудинга в духовке.
Пока варится рис, взбейте обычной вилкой желтки с сахарной пудрой и специями.
Когда рис готов, выключите огонь и добавьте в рисовую массу желтки, энергично перемешайте и уберите с плиты остывать.
Отдельно взбейте белки. Для взбивания белков можно, конечно, использовать ручной венчик, но это будет долго и трудоёмко. Мы рекомендуем использовать электрический венчик для взбивания с одной насадкой и высоким стаканом, с ним на взбивание одного белка до пышной пены у вас уйдёт около 50 секунд. Важно взбивать не на высокой, а на средней скорости, чтобы не перебить белки.
Вмешайте взбитые белки в остывшую пудинговую массу. Очень нежно перемешивайте массу зачёрпывающими движениями снизу вверх. Пудинговая масса в итоге станет консистенции нежирной сметаны.
Переложите массу в порционные миски для запекания, не доходя до края на одну фалангу пальца. Сверху можете посыпать лимонной цедрой.
Запекайте около 15 минут при 150°C. Открывать духовку в процессе выпекания не стоит — пудинг осядет. Когда время прошло, выключите духовку, чуть-чуть приоткройте дверцу и оставьте пудинг доходить ещё минут на 10–15.
Выньте порционные ёмкости из духовки, выложите на пудинг бруснику и подавайте на стол.
Рецепт, разработанный шеф-поваром ресторана PastaMore для Фестиваля мидий в 2022 году.
Этот рецепт для тех, кто не боится экспериментов! Здесь работает только одно правило — лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать!
Ингредиенты
Как готовить
Подготовьте мидии. Свежие мидии приварите в кипятке, пока они не раскроются и откиньте на дуршлаг. Не раскрывшиеся ракушки выбросьте. Мороженые мидии можно просто достать из морозилки и тоже на дуршлаг — они оттают, пока вы будете готовить соус.
Предварительно запаренный с небольшим количеством воды васаби смешайте со сгущённым молоком, сливками и вустерским соусом, хорошо перемешайте. В неразогретую сковороду на слабом огне влейте соус, добавьте соль и перец, помешивая, доведите до кипения.
Подготовленные мидии добавьте в соус и проварите 2 минуты. Далее добавьте сок и цедру лимона, хорошо перемешайте и снимите с огня.
Рецепт от Сергея Оленова, шеф-повара паба «Кот и Клевер», Находка.
Островатое, хрустящее, в азиатском стиле блюдо — украшение любого стола.
Ингредиенты
Для соуса:
Для кляра:
Как готовить
Филе минтая нарежьте на кусочки среднего размера, сложите их в ёмкость. Посолите, поперчите и оставьте мариноваться на 5–10 минут.
Приготовьте кляр. Соедините темпурную муку с пивом, тщательно перемешайте. Обваляйте кусочки минтая в муке для панировки, затем обмакните в кляр и обжарьте во фритюре.
Для этого влейте растительное масло в небольшой сотейник или кастрюлю (количество масла должно быть таким, как если бы вы решили сварить яйца в воде). Опустите филе минтая в горячее масло и жарьте до золотистого цвета около 2–3 минут. Выньте рыбу шумовкой или щипцами.
Приготовьте кисло-сладкий соус. Соедините в сотейнике кетчуп, белый винный уксус, сахар, крахмал и проварите на небольшом огне до лёгкого загустения.
Нарежьте сладкий перец, морковь, бланшированные стручки фасоли и стрелки чеснока крупными сегментами. Обжарьте на разогретой сковороде, покрытой маслом, до полуготовности (около 2–3 минут), посолите по вкусу, добавьте кунжутное масло, перемешайте.
В сковороду с обжаренными овощами добавьте филе минтая в кляре. Залейте кисло-сладким соусом, перемешайте так, чтобы овощи и рыба покрылись соусом и готовьте на небольшом огне ещё 2–3 минуты.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в школах Владивостока ведут проверки качества питания детей.