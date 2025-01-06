Рождественские ярмарки Приморья: праздник для всей семьи

В Арсеньеве с 6 по 8 января на центральной площади развернётся ярмарка, акцентирующая внимание на местных продуктах и эко-товарах. В программе — мастер-классы по народным ремеслам, концерты, зоны для детских игр и угощения, такие как пироги и сладости.