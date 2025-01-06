Рождественские ярмарки Приморья: праздник для всей семьи

Posted 6 января, 06:04
Published 6 января, 06:04
Modified 6 января, 06:04
Updated 6 января, 06:04
Во Владивостоке главная ярмарка развернётся на центральной площади с 3 по 7 января, где гости смогут найти сувениры ручной работы, гастрономические деликатесы и новогодние украшения, насладиться выступлениями местных артистов, поучаствовать в мастер-классах и окунуться в праздничные развлечения.
Находка также встретит посетителей рождественской ярмаркой с 5 по 8 января на площади перед Дворцом культуры. Здесь традиционные блюда русской кухни и уникальные изделия местных мастеров сочетаются с выступлениями творческих коллективов, тематическими фотозонами и конкурсами для всей семьи.
В Арсеньеве с 6 по 8 января на центральной площади развернётся ярмарка, акцентирующая внимание на местных продуктах и эко-товарах. В программе — мастер-классы по народным ремеслам, концерты, зоны для детских игр и угощения, такие как пироги и сладости.
Каждое мероприятие станет не только местом для покупок и развлечений, но и создаст уютную атмосферу зимнего праздника с яркими огоньками, украшенными ёлками и праздничной музыкой, что делает эти ярмарки идеальным местом для зимнего отдыха.