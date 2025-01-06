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Posted 6 января, 06:04

Published 6 января, 06:04

Modified 6 января, 06:04

Updated 6 января, 06:04

Чем заняться на рождественских выходных

Рождественские ярмарки Приморья: праздник для всей семьи

6 января 2025, 06:04
Фото: 1MI.

Чем заняться на рождественских выходных

Январь 2024 года принесёт в Приморский край настоящую атмосферу зимнего волшебства благодаря рождественским ярмаркам. В этом году количество активностей на новогодних выходных действительно впечатляет.

Во Владивостоке главная ярмарка развернётся на центральной площади с 3 по 7 января, где гости смогут найти сувениры ручной работы, гастрономические деликатесы и новогодние украшения, насладиться выступлениями местных артистов, поучаствовать в мастер-классах и окунуться в праздничные развлечения.

Находка также встретит посетителей рождественской ярмаркой с 5 по 8 января на площади перед Дворцом культуры. Здесь традиционные блюда русской кухни и уникальные изделия местных мастеров сочетаются с выступлениями творческих коллективов, тематическими фотозонами и конкурсами для всей семьи.

В Арсеньеве с 6 по 8 января на центральной площади развернётся ярмарка, акцентирующая внимание на местных продуктах и эко-товарах. В программе — мастер-классы по народным ремеслам, концерты, зоны для детских игр и угощения, такие как пироги и сладости.

Каждое мероприятие станет не только местом для покупок и развлечений, но и создаст уютную атмосферу зимнего праздника с яркими огоньками, украшенными ёлками и праздничной музыкой, что делает эти ярмарки идеальным местом для зимнего отдыха.

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#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Приморский край
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