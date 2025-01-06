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Posted 6 января, 07:13

Published 6 января, 07:13

Modified 6 января, 07:13

Updated 6 января, 07:13

Рождественский сочельник проходит относительно спокойно в Приморье

«Слава Богу»: в Приморье никого не изнасиловали в Сочельник

6 января 2025, 07:13
Фото: Изображение Midjourney.

Рождественский сочельник проходит относительно спокойно в Приморье

Сюжет
Праздник
Как прошел рождественский Сочельник в Приморье — корреспонденты «Восток-Медиа» проанализировали хронику происшествий.

6 января — день, когда православные начинают праздновать Рождество. В этом году, к счастью, этот день можно назвать относительно спокойным.

Травля подростка, инциденты на дорогах и полосатая семья, которая посетила один из населенных пунктов в Приморье. Тигр, которого подстрелили на территории ООПТ в Хасанскому округе и избитый водителем иномарки пожилой пешеход, — вот, пожалуй и все происшествия, которые привлекли внимание общественности. Изнасилований зафиксировано не было.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с 1 марта 2025 года россияне смогут защитить себя от мошенничества с кредитами. Государственная Дума приняла закон, который позволяет людям добровольно отказаться от возможности получать кредиты или займы на свое имя.

Запретить выдавать кредит самим себе могут жители Приморья
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