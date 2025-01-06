«Слава Богу»: в Приморье никого не изнасиловали в Сочельник

Posted 6 января, 07:13
Published 6 января, 07:13
Modified 6 января, 07:13
Updated 6 января, 07:13
6 января — день, когда православные начинают праздновать Рождество. В этом году, к счастью, этот день можно назвать относительно спокойным.
Травля подростка, инциденты на дорогах и полосатая семья, которая посетила один из населенных пунктов в Приморье. Тигр, которого подстрелили на территории ООПТ в Хасанскому округе и избитый водителем иномарки пожилой пешеход, — вот, пожалуй и все происшествия, которые привлекли внимание общественности. Изнасилований зафиксировано не было.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с 1 марта 2025 года россияне смогут защитить себя от мошенничества с кредитами. Государственная Дума приняла закон, который позволяет людям добровольно отказаться от возможности получать кредиты или займы на свое имя.