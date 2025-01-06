«Слава Богу»: в Приморье никого не изнасиловали в Сочельник

Травля подростка, инциденты на дорогах и полосатая семья, которая посетила один из населенных пунктов в Приморье. Тигр, которого подстрелили на территории ООПТ в Хасанскому округе и избитый водителем иномарки пожилой пешеход, — вот, пожалуй и все происшествия, которые привлекли внимание общественности. Изнасилований зафиксировано не было.