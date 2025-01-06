Светлый день, полный радости и счастья: традиции празднования Рождества в Приморье

Православные всего мира отмечают Рождество Христово 7 января (в некоторых странах по старому стилю — 25 декабря). Но хоть это и религиозный праздник, его любят не только люди верующие, но и те, кто далек от религии. Торжество приносит в семьи тихую и светлую радость, знаменующую собой рождение нового времени, которое дарит надежду каждому. Традиции отмечать это событие — более двух тысяч лет. Его почитают люди во многих странах мира, в том числе и в России.