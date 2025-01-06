Светлый день, полный радости и счастья: традиции празднования Рождества в Приморье

Posted 5 января, 23:04
Published 5 января, 23:04
Modified 5 января, 23:04
Updated 5 января, 23:04
Православные всего мира отмечают Рождество Христово 7 января (в некоторых странах по старому стилю — 25 декабря). Но хоть это и религиозный праздник, его любят не только люди верующие, но и те, кто далек от религии. Торжество приносит в семьи тихую и светлую радость, знаменующую собой рождение нового времени, которое дарит надежду каждому. Традиции отмечать это событие — более двух тысяч лет. Его почитают люди во многих странах мира, в том числе и в России.
Государство на официальном уровне установило 7 января общенациональным праздником, в России Рождество — выходной день. Жители России, как и Приморского края на Рождество идут в храмы на богослужение, а по возвращении домой устраивают праздничные застолья. В светлый праздник Рождества соблюдаются множество традиций и обычаев, многие из которых дошли к нам из глубины веков, передаваясь из поколения в поколение.
В праздничные дни дети и молодежь ходят по домам и песнями славят Иисуса Христа, высказывают добрые пожелания хозяевам и их гостям. В ответ им дают сладости и деньги. Эта традиция сохранилась и в наши дни, даже получила новое дыхание. Петь песни, читать стихи в нарядах, соответствующих празднику, стало любимым занятием современной детворы.
«В нашем селе рождественские колядки — это особенное событие, к которому готовятся заранее. Люди наряжаются, собираются вместе и таким костюмированным шествием с песнями идут по домам соседей поздравлять с наступлением Рождества. Изначально это было организованным работниками культуры мероприятием, а потом стало доброй традицией и каждый раз собирает все больше сельчан», — рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» жительница Приморья Нина Александровна.
В Святки — с 6 по 19 января, то есть от Сочельника до Крещения принято гадать. Издревле считалось, что в это время с того света приходят души умерших, а нечистая сила устраивает шабаши. Раньше в эти дни никто не работал, верили, что физический труд может навлечь на человека беду.
По поверью на Святки приходится самое лучшее время для гаданий, предсказаний судьбы. Особенно распространены гадания были у незамужних девушек, которые по расплавленному воску от свечи, кофейной гуще пытались увидеть силуэт, образ суженого. В гадании применяли зеркала, воду, бегали к амбару послушать звуки и так далее.
Сегодня жители Приморья не отличаются такой богатой фантазией в гаданиях, все ограничивается несколькими простыми ритуалами гаданий.
«Мы с подружками в ночь перед Рождеством собираемся и гадаем на картах Таро. Очень интересная и полная таинственности ночь. Как правило, вопросы задаем про личную жизнь — пытаемся вычислить суженого, предсказать события наступившего года, найти ответы на волнующие вопросы. Иногда даже получается кое-что правильно предсказать», — рассказала жительница Владивостока Алёна.
Это еще одна традиция, которая сохранилась в веках, — к Рождеству принято делать генеральную уборку в домах. Накануне праздника нужно помыться и приготовить чистую одежду, постелить на стол нарядную скатерть. Праздничный стол символизирует достаток в семье.
По поверью на рождественском столе должно быть 12 блюд, обязательной является кутья — рисовая каша с медом и сухофруктами. Праздничный стол должен быть таким же богатым и щедрым, как в Новый год, символизируя достаток в семье.
«У нас семья большая, родители и четверо детей со своими семьями — все собираемся вместе и готовим праздничные блюда. Забиваем гуся, запекаем в духовке с картошкой. Это наше самое любимое блюдо и традиционное в Рождество», — рассказала жительница Приморья Ольга Ивановна.
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