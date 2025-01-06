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Posted 6 января, 02:01

Published 6 января, 02:01

Modified 6 января, 02:01

Updated 6 января, 02:01

Когда будут проходить рождественские службы в храмах Приморья

Светлый праздник Рождества: расписание Божественных литургий в храмах Приморья

6 января 2025, 02:01
Фото: vostokmedia.com.

Когда будут проходить рождественские службы в храмах Приморья

Сюжет
Праздник
Посещение храмов в день Светлого праздника Рождества — давняя и добрая традиция жителей Приморья. Владивостокская Епархия сообщила расписание праздничных служб и мероприятий, которые будут проходить в храмах Приморья.

6 января в 17:00 в Спасо-Преображенском Кафедральном соборе на Центральной площади Владивостока верующие смогут побывать на Всенощном бдении. В 23:30 начнется Божественная литургия в честь Рождества Христова, которую возглавит новый митрополит Владивостокский и Приморский Павел. В 9:00, 7 января состоится вторая литургия Рождества Христова.

Отмечается, что 6 января по такому графику будут проходить рождественские службы по всех храмах Приморского края. А 7 января в храмах будут отмечать Рождество. Узнать подробную информацию можно в иконных лавках.

Так, в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия во Владивостоке будут организованы русские хороводы, мастерская, кузница, чай из самовара, уха по секретному рецепту батюшки, вкусная еда и выпечка.

В храме Новомучеников и исповедников церкви русской в семейном центре «Русская семья» сразу после Божественной литургии состоится концерт ансамбля «Русская Песня» и показ «Русской моды», где участницы продемонстрируют наряды в русском стиле, созданные в центре своими руками. После всех участников ждет праздничная трапеза.

В Спасо-Преображенском Кафедральном соборе по окончании второй Божественной литургии, с 11:30 до 12:00 детские творческие коллективы исполнят Рождественские песни.

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