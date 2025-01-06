Святочные гадания: как предсказать судьбу на Рождество жителям Приморья

Гадание по свече на будущее довольно старинное и поможет ответить почти на любой вопрос с вариантами ответов — да или нет. Зажгите свечу, задайте вопрос и следите за огнем. Если пламя ровное, значит ответ «да», если оно начинает коптить, «скакать» или гаснет, то ответ «нет». После каждого вопроса нужно пламя гасить и перед следующим вопросом зажигать свечу заново.