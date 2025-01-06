Святочные гадания: как предсказать судьбу на Рождество жителям Приморья

Posted 6 января, 04:27
Published 6 января, 04:27
Modified 6 января, 04:27
Updated 6 января, 04:27
Рождество издревле считается особенным праздником. Нашим предкам, например, в этот день запрещалось работать, а также охотиться, ловить рыбу, шить и вышивать. Утром, 7 января принято ходить в гости, обязательно попросить прощения друг у друга. Грустить и ссориться в этот день нельзя. А еще в Святки, которые длятся 12 дней, с 6 по 19 января, принято гадать.
Издревле считалось, что желания, загаданные в этом время, вскоре исполнятся. Ритуал для этого делали очень простой, актуальный и доступный и в наше время — писали задуманное на бумаге и клали на ночь под подушку.
Незамужние девушки гадали на будущих мужей — по еловой ветке можно узнать местным он будет или приезжим. Достаточно посчитать иголки, если количество четное — то живет близко, и если нечетное — то с чужого края.
Классика рождественских гаданий — гадание на воске. Расплавьте его в ложке над свечой и вылейте в чашку с холодной водой. Будущее можно предсказать по получившимся фигурам. Тут главное включить воображение.
Чтобы приснился будущий муж, надо перед сном положить под подушку расческу. А ложась спать, произнести — «Суженый-ряженый, причеши меня».
Гадание по свече на будущее довольно старинное и поможет ответить почти на любой вопрос с вариантами ответов — да или нет. Зажгите свечу, задайте вопрос и следите за огнем. Если пламя ровное, значит ответ «да», если оно начинает коптить, «скакать» или гаснет, то ответ «нет». После каждого вопроса нужно пламя гасить и перед следующим вопросом зажигать свечу заново.
Притянуть в дом богатство хозяйкам поможет положенная на плиту монета. Раньше каждая женщина делала этот ритуал, чтобы весь следующий год жить в достатке.
А если на праздник зажечь много свечей и камин (если есть), то это может привлечь в дом тепло и богатство.
Гости за праздничным столом должны попробовать каждое блюдо. Это сулит благополучие, удачу и достаток. Нельзя запивать угощения простой водой и съедать все полностью — холодильник не должен остаться пустым.
Жители Приморья тоже соблюдают рождественские традиции и не обходят стороной Святки, используя их, чтобы узнать свое будущее.
«Я не только перед Рождеством делаю генеральную уборку, но и выношу весь мусор, чтоб 7-го января не выносить сор из дома. Это может плохо отразиться на здоровье», — сказала в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Ирина из Владивостока.
«Ни в коем случае нельзя ни с кем ругаться, тем более с родными. Накануне Рождества я стараюсь помириться со всеми, с кем была в ссоре, чтобы весь год жить в мире», — отметила Елена, жительница Приморья.
«У нас традиция — гадать на обручальном кольце, очень точное гадание. Берете обручальное кольцо или любое кольцо, только без камня, нужно повесить его на нить и держать над стаканом, наполовину наполненном водой. Задавайте только те вопросы, на которые можно ответить „да“ или „нет“. Если кольцо как маятник раскачивается горизонтально, то ответ „нет“, а если вертикально — то ответ „да“, — поделилась Светлана из Уссурийска.
„Очень любим в Святки гадать на книге — абсолютно любой. Держа ее в руках, задаёшь себе мысленно вопрос, только прям чёткий вопрос. Потом загадываешь от трех до семи номеров страниц, например — 5, 210, 9, 76, 39 и так далее, а на каждую страницу строчку, например, восьмая сверху или 17-я снизу. Читая эти строки, это ответ на заданный вопрос“, — поделилась Екатерина из Артема.
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