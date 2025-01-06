В церковных куполах я вижу Бога взгляд: как развивается православие в Приморье

Невозможно здесь не сказать о том, что без людей никто бы ничего не смог восстановить. Это вполне очевидно. И простые прихожане, и приморские предприниматели, общественные деятели. Они своим соучастием показали, что наша церковная жизнь — она и жизнь народа, и поэтому только с помощью совместных трудов в виде материальной помощи, пожертвований, или каким-то другим способом, но это все и создаётся.