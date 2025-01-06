В церковных куполах я вижу Бога взгляд: как развивается православие в Приморье

Posted 6 января, 01:17
Published 6 января, 01:17
Modified 6 января, 01:17
Updated 6 января, 01:17
Православие на юге Дальнего Востока появилось вместе с переселением сюда русских людей в середине девятнадцатого века, которые прибыли сюда для того, чтобы осваивать новые территории, новые земли и принесли сюда свои духовные традиции, православную веру. Викарий Владивостокской епархии, епископ Уссурийский Иннокентий отмечает, что в том периоде наша Православная церковь играла значимую роль для того, чтобы содействовать закреплению людей на этих землях.
«Потому что многие наши люди, жившие в тот период времени, нуждались в храмах в большом количестве, нуждались в поддержке священников, и это было вполне очевидно, это уже глубоко проанализировано в ряде научных исследований», — рассказала владыка Иннокентий.
Последующие и исторические периоды, связанные с развитием нашей страны после 1917 года имели для церкви негативное влияние, особенно в период Советского Союза, поскольку церковь была под гонениями, и ей приходилось просто элементарно здесь, в наших дальневосточных землях выживать.
«Практически нигде не были сохранены храмы, они были просто разрушены вследствие той политики, которую проводило государство. Ну, а с конца XX века православие приобрело развитие, стало восстанавливать свои традиционные места служения, либо создавать новые храмы, стали открываться монастыри, духовные учебные заведения. В целом, можно сказать, что сегодня русская Православная церковь возвращается к своей традиционной роли духовной матери нашего народа», — подчеркнул Епископ Иннокентий.
В Приморском крае за прошедшие более 30 лет возрождения православия, произошло восстановление церковной инфраструктуры. Восстановлено уже более 150 приходов, храмов открыто.
«Они, конечно, имеют разный вид, где-то это цельное архитектурное сооружение, где-то это просто домовые храмы из каких-то приспособленных помещений. Но в целом более 150 в нашем регионе сегодня находятся православных приходов и храмов. Открыты пять монастырей. У нас действует центр подготовки специалистов. При каждом храме имеются широкие возможности для изучения православия детьми и взрослыми после богослужения. Это так называемые воскресные школы. Развивается социальная работа в наших приходах. Реализуются различные социальные проекты по оказанию благотворительной помощи, особенно людям, которые нуждаются в такой помощи — малоимущие, дети, оставшиеся без попечения родителей. Развивается молодежная работа в той мере, насколько каждый приход способен такую работу проводить», — пояснил епископ.
Невозможно здесь не сказать о том, что без людей никто бы ничего не смог восстановить. Это вполне очевидно. И простые прихожане, и приморские предприниматели, общественные деятели. Они своим соучастием показали, что наша церковная жизнь — она и жизнь народа, и поэтому только с помощью совместных трудов в виде материальной помощи, пожертвований, или каким-то другим способом, но это все и создаётся.
«В Приморье активно строятся храмы, хотя запросов от населения гораздо больше, чем фактически реализуется. Наиболее известные проекты, которые находятся в стадии строительства или проектирования — это проект по строительству собора Александра Невского на острове Русском, на территории второй очереди кампуса ДВФУ. Там идет планирование и проектирование. Это и строительство Кладбищенского храма Святого праведного Лазаря на Лесном кладбище во Владивостоке. Это в Находке строительство, но оно уже несколько лет продолжается, еще никак не закончится, храма Святого Преподобного Максима Исповедника. В Уссурийске возводится храм Казанской иконы Божьей Матери. В Зарубино строится храм, он уже возведен под крышу, под купол, там отделочные работы сейчас продолжаются, но они немножко приостановились. Строится храм Владимирской Иконы Божьей Матери в поселке Горные Ключи, рядом с нашим монастырем. Есть еще порядка десяти проектов, которые планируются в Приморском крае построить в ближайшее время», — отметил епископ Иннокентий.
2024-й для православного Приморья стал знаковым годом. Одним из самых значимых стало, бесспорно, Великое освящение кафедрального Спасо-Преображенского собора в городе Владивосток в конце сентября.
«Потому что к этому событию, мы шли долгие более десяти лет. И этот удивительный процесс строительства венчался таким завершающим этапом в виде освещения, что способствовало созиданию нового архитектурного вида центральной части Владивостока. Открыли музей истории православия на Дальнем Востоке при кафедральном соборе в конце года. Это такая страничка сохранения исторической памяти о духовных традициях в нашей регионе. Теперь у нас появился музей, где будут в большей степени собираться материалы о духовной жизни и православных людях нашего Приморского края», — подчеркнул епископ.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что сотни жителей и гостей Владивостока посетили новый храм, чтобы приобщиться к священному таинству — Великого освящения кафедрального собора.