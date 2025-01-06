Веселись, ребятки, наступили святки: как в Приморье веселились на Рождество

Posted 6 января, 11:03
Published 6 января, 11:03
Modified 6 января, 11:03
Updated 6 января, 11:03
Для переселенцев, что стали заселять Приморский край после присоединения этих территорий к Российской империи, для жителей Владивостока, который только становился еще городом, Рождество всегда было наиболее важным праздником, чем Новый год. Что и понятно, ведь Российская империя была государством православным, где церковные каноны приравнивались к государственным правилам. Поэтому новогодье любили, но от души веселились — особенно в деревнях — на святки.
В Объединённом музее-заповедники истории Дальнего Востока имени Арсеньева рассказали: одной из самых важных традиций на святки было ряжение.
Ряжеными были и мужчины, и женщины, они переодевались в шкуры животных и делали простые маски. Ряженые пели песни, обрядовые в том числе, шутили, за свое выступление получали угощение. Дети ходили «посевать» — посыпали зерном вокруг домов, желая богатого урожая, пели песни и тоже получали подарки — пирожок, кусочек сала…
В святочных молодёжных играх подыскивали себе пару — присматривались к товарищам по развлечениям. Молодёжь в деревнях любила играть в «Козу» — самый отвязный парень надевал на себя шубу наизнанку, ему привязывали на шею колокольчик и ходили от дома к дому.
Во Владивостоке — с первых лет существования города — на Святки устраивали сначала званые вечера, потом, когда появились подходящие помещения, — балы. Причем на балах тоже часто молодые люди и девушки искали себе пару — ровню по социальному положению.
И конечно, святочными гаданиями увлекались и в деревнях, и в городе. Что интересно, гадали не только девушки на будущих мужей. Многие гадания должны были рассказать о том, каким будет будущий урожай.
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