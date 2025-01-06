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Posted 6 января, 11:03

Published 6 января, 11:03

Modified 6 января, 11:03

Updated 6 января, 11:03

Погадать и повеселиться: как в Приморском крае проходили святки

Веселись, ребятки, наступили святки: как в Приморье веселились на Рождество

6 января 2025, 11:03
Фото: 1MI.

Погадать и повеселиться: как в Приморском крае проходили святки

Сюжет
Праздник
От Рождества Христова до Крещения в России — святочные дни. В 2025 году — это с 7-го по 17 января. Самая веселая пора за всю зиму — и угощаться можно и нужно, и играть, и гадать, словом, веселиться.

Для переселенцев, что стали заселять Приморский край после присоединения этих территорий к Российской империи, для жителей Владивостока, который только становился еще городом, Рождество всегда было наиболее важным праздником, чем Новый год. Что и понятно, ведь Российская империя была государством православным, где церковные каноны приравнивались к государственным правилам. Поэтому новогодье любили, но от души веселились — особенно в деревнях — на святки.

В Объединённом музее-заповедники истории Дальнего Востока имени Арсеньева рассказали: одной из самых важных традиций на святки было ряжение.

Ряжеными были и мужчины, и женщины, они переодевались в шкуры животных и делали простые маски. Ряженые пели песни, обрядовые в том числе, шутили, за свое выступление получали угощение. Дети ходили «посевать» — посыпали зерном вокруг домов, желая богатого урожая, пели песни и тоже получали подарки — пирожок, кусочек сала…

В святочных молодёжных играх подыскивали себе пару — присматривались к товарищам по развлечениям. Молодёжь в деревнях любила играть в «Козу» — самый отвязный парень надевал на себя шубу наизнанку, ему привязывали на шею колокольчик и ходили от дома к дому.

Во Владивостоке — с первых лет существования города — на Святки устраивали сначала званые вечера, потом, когда появились подходящие помещения, — балы. Причем на балах тоже часто молодые люди и девушки искали себе пару — ровню по социальному положению.

И конечно, святочными гаданиями увлекались и в деревнях, и в городе. Что интересно, гадали не только девушки на будущих мужей. Многие гадания должны были рассказать о том, каким будет будущий урожай.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что как приморские железнодорожники Деда Мороза по Сахалину катали.

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