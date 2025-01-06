Веселись, ребятки, наступили святки: как в Приморье веселились на Рождество

Для переселенцев, что стали заселять Приморский край после присоединения этих территорий к Российской империи, для жителей Владивостока, который только становился еще городом, Рождество всегда было наиболее важным праздником, чем Новый год. Что и понятно, ведь Российская империя была государством православным, где церковные каноны приравнивались к государственным правилам. Поэтому новогодье любили, но от души веселились — особенно в деревнях — на святки.