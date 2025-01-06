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Posted 6 января, 10:02

Published 6 января, 10:02

Modified 6 января, 10:02

Updated 6 января, 10:02

Жителям Владивостока предложили варианты семейного зимнего досуга

Высокое искусство и банальные снежки: чем заняться семьей в зимнюю пору

6 января 2025, 10:02
Фото: 1MI.

Жителям Владивостока предложили варианты семейного зимнего досуга

Сюжет
Зима
Зимние развлечения, если речь идёт о семейном досуге, могут быть как активными, спортивными, на открытом воздухе, так и более спокойными — тут каждая семья сама решает, что ей ближе: катание на лыжах или поход в кино. А может, сегодня одно, завтра — второе?

Вариант первый. Поездка на «Комету», в парк имени Лазо, или на лыжную базу в Шкотовском районе, например, на «Штыковские пруды» — туда, где можно найти немало зимних развлечений, совместив их с вкусным обедом.

Активный отдых зимой — не только коньки, лыжи, тюбинг, но и игра в снежки, например, или строительство снежной бабы. А можно просто выехать за город — в тот же Ботанический сад — и там в лесу устроить семейное соревнование, кто самого большого снеговика слепит!

Фото: vostokmedia.com

Вариант второй. Совместное посещение кинотеатра, театра, выставки, словом, культурный досуг во всей его красе. Совместить можно с прогулкой по зимним локациям Владивостока — на Токаревской кошке, например. Все равно по холоду там долго не погуляешь, а зато как потом в кино хорошо, с морозца-то.

Вариант третий. Зимние шашлыки. Или пикник. Важно только выбрать не слишком уж отдалённое и продуваемое место и хорошо продумать, как вы будете разводить костерок или крепить мангал. Впрочем, за шашлыками можно заехать в проверенную шашлычную и везти их в термосумке — чтобы теплыми с восторгом съесть на природе. Кстати, такой отдых можно совместить с играми на свежем воздухе — от снежков до догонялок.

Фото: vostokmedia.com

Вариант четвертый. Необычная прогулка. Например, как станет крепкий лёд в Амурском заливе — к острову Скребцова. Да, пешком. Да, считай, займет весь день. Но сколько впечатлений! С собой не забудьте взять горячий чай и бутерброды — это самая правильная еда в таких походах.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что золотой ключик можно добыть всей семьей, если вовремя прийти в театр.

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