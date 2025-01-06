Высокое искусство и банальные снежки: чем заняться семьей в зимнюю пору

Posted 6 января, 10:02
Published 6 января, 10:02
Modified 6 января, 10:02
Updated 6 января, 10:02
Вариант первый. Поездка на «Комету», в парк имени Лазо, или на лыжную базу в Шкотовском районе, например, на «Штыковские пруды» — туда, где можно найти немало зимних развлечений, совместив их с вкусным обедом.
Активный отдых зимой — не только коньки, лыжи, тюбинг, но и игра в снежки, например, или строительство снежной бабы. А можно просто выехать за город — в тот же Ботанический сад — и там в лесу устроить семейное соревнование, кто самого большого снеговика слепит!
Вариант второй. Совместное посещение кинотеатра, театра, выставки, словом, культурный досуг во всей его красе. Совместить можно с прогулкой по зимним локациям Владивостока — на Токаревской кошке, например. Все равно по холоду там долго не погуляешь, а зато как потом в кино хорошо, с морозца-то.
Вариант третий. Зимние шашлыки. Или пикник. Важно только выбрать не слишком уж отдалённое и продуваемое место и хорошо продумать, как вы будете разводить костерок или крепить мангал. Впрочем, за шашлыками можно заехать в проверенную шашлычную и везти их в термосумке — чтобы теплыми с восторгом съесть на природе. Кстати, такой отдых можно совместить с играми на свежем воздухе — от снежков до догонялок.
Вариант четвертый. Необычная прогулка. Например, как станет крепкий лёд в Амурском заливе — к острову Скребцова. Да, пешком. Да, считай, займет весь день. Но сколько впечатлений! С собой не забудьте взять горячий чай и бутерброды — это самая правильная еда в таких походах.
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