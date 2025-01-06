Высокое искусство и банальные снежки: чем заняться семьей в зимнюю пору

Вариант третий. Зимние шашлыки. Или пикник. Важно только выбрать не слишком уж отдалённое и продуваемое место и хорошо продумать, как вы будете разводить костерок или крепить мангал. Впрочем, за шашлыками можно заехать в проверенную шашлычную и везти их в термосумке — чтобы теплыми с восторгом съесть на природе. Кстати, такой отдых можно совместить с играми на свежем воздухе — от снежков до догонялок.