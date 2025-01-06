Житель Владивостока задержан за избиение пенсионера на пешеходном переходе

Posted 6 января, 05:30
Published 6 января, 05:30
Modified 6 января, 05:32
Updated 6 января, 05:32
В социальных сетях размещены видеокадры, сопровождающиеся информацией о том, что во Владивостоке водитель автомобиля избил пенсионера. По факту хулиганства следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело (п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ).
«В ходе оперативно-следственных мероприятий личность подозреваемого установлена. Им оказался 34-летний житель Владивостока. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел СКР Приморья для производства следственных действий», — отметили в пресс-службе ведомства.
Следователем СКР принято решение о необходимости избрания в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее ходатайство будет направлено в суд.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ледяную горку на главной площади Владивостока закроют на несколько дней для обновления покрытия, каток продолжит работу в штатном режиме.