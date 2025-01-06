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Posted 6 января, 05:30

Published 6 января, 05:30

Modified 6 января, 05:32

Updated 6 января, 05:32

Следком Приморья установил личность водителя, напавшего на пенсионера

Житель Владивостока задержан за избиение пенсионера на пешеходном переходе

6 января 2025, 05:30
Фото: @sledcom25.

Следком Приморья установил личность водителя, напавшего на пенсионера

Сюжет
Следственный комитет
Инцидент на пешеходном переходе произошел сегодня, 6 января во Владивостоке. Следователи установили личность нападавшего.

В социальных сетях размещены видеокадры, сопровождающиеся информацией о том, что во Владивостоке водитель автомобиля избил пенсионера. По факту хулиганства следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело (п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ).

«В ходе оперативно-следственных мероприятий личность подозреваемого установлена. Им оказался 34-летний житель Владивостока. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел СКР Приморья для производства следственных действий», — отметили в пресс-службе ведомства.

Следователем СКР принято решение о необходимости избрания в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее ходатайство будет направлено в суд.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ледяную горку на главной площади Владивостока закроют на несколько дней для обновления покрытия, каток продолжит работу в штатном режиме.

На центральной площади Владивостока закроют ледяную горку
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#Новости#Общество#Владивосток#Следствие#Следственный комитет#Приморский край#Приморье#Происшествия#Уголовное наказание
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