Что будет с рублем в январе 2025: прогнозы экспертов

Posted 7 января, 01:06
Published 7 января, 01:06
Modified 7 января, 01:06
Updated 7 января, 01:06
2024 год стал непростым для российской валюты: рубль значительно ослабел к основным мировым валютам. По данным Московской биржи, за год он потерял 14,4% к доллару США, 9,1% к евро и 12,7% к юаню. Эксперты отмечают, что на динамику курса влияли как внутренние, так и внешние факторы, включая санкции, колебания цен на нефть и геополитическую напряженность. Что ждет рубль в начале 2025 года?
По словам Дениса Буйволова, аналитика «БКС Мир инвестиций», в начале января 2025 года сезонные факторы, которые оказывали давление на рубль в конце 2024 года, сойдут на нет. Однако это не означает, что валюта сразу укрепится. Влияние окажут высокие процентные ставки, ограничения на отток капитала и положительный торговый баланс, отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам», сообщает «Клерке».
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал», добавляет, что первый квартал традиционно благоприятен для рубля благодаря сильному торговому балансу. Однако в текущих условиях динамика поступлений валютной выручки может быть искажена из-за санкций и сложностей во внешних расчетах.
«Мы не ожидаем существенного укрепления рубля в январе, хотя возможна коррекция курса зарубежных валют», — подчеркивает он.
Важным фактором станет внешнеполитическая ситуация. Потавин указывает, что в первом полугодии 2025 года валюты развивающихся стран, включая рубль, могут ослабеть из-за протекционистской политики администрации нового президента США Дональда Трампа. Если это приведет к снижению цен на нефть, газ и металлы, рубль окажется под дополнительным давлением.
Геополитика также остается ключевым фактором. Буйволов отмечает, что новые санкции, направленные на нефтяной экспорт России, могут негативно сказаться на притоке валютной выручки. С другой стороны, деэскалация украинского конфликта и дипломатические успехи могут поддержать рублевые активы.
На динамику курса рубля также влияют объемы продажи валюты экспортерами и спрос на валюту со стороны импортеров, бизнеса и населения. Потавин подчеркивает, что в январе традиционно растет спрос на валюту из-за увеличения числа выезжающих за рубеж и желания подстраховаться от рисков.
В конце 2024 года Центробанк оперативно среагировал на резкое ослабление рубля, добавив ликвидности по юаням. Однако, если ЦБ не продлит свои меры, в начале 2025 года объемы продажи валюты могут сократиться, что приведет к новому витку ослабления рубля, считает Потавин.
Кравченко добавляет, что в условиях низкой ликвидности и высокой волатильности крупные участники рынка предпочитают занимать рубли, а не расставаться с валютой. Это также может повлиять на курс в начале года.
По мнению аналитиков, в январе 2025 года рубль может немного укрепиться. Доллар, вероятно, опустится до отметки 100 рублей или ниже, евро — до 105 рублей, а юань — до 13—13,5 рубля. Однако эксперты предупреждают: это будет лишь временная коррекция, а дальнейшая динамика курса зависит от множества факторов, включая цены на нефть, геополитическую ситуацию и действия Центрального банка.
Эксперты сходятся во мнении, что начало 2025 года может стать для рубля относительно благоприятным периодом. Алексей Буйволов, аналитик финансового рынка, ожидает, что доллар отступит к отметке 100 рублей или ниже, евро — к 105 рублям, а юань — к 13—13,5 рубля. Однако, как отмечает экономист Дмитрий Кравченко, такое укрепление рубля стоит рассматривать лишь как коррекцию после резкого роста зарубежных валют в конце 2024 года.
Сергей Потавин, эксперт по макроэкономике, прогнозирует, что в первом квартале 2025 года курс доллара к рублю будет колебаться в диапазоне 100—107 рублей. При этом Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру, считает, что фундаментальных факторов для существенного изменения курса рубля в январе 2025 года нет. Он предполагает, что пара доллар/рубль останется в пределах 100—110 рублей, с тенденцией к верхней границе диапазона, а юань/рубль может закрепиться на уровне 14,5 рубля.
Зварич также подчеркивает, что ключевыми факторами, влияющими на курс рубля, останутся геополитическая обстановка, динамика цен на нефть и ситуация с расчетами за импорт. Поддерживающим фактором для рубля может стать ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ.
По мнению Буйволова, рубль начнет 2025 год с сильных позиций, и доллар может временно вернуться к двузначному уровню. Однако во второй половине года ситуация может измениться. Сезонное ухудшение платежного баланса, спад экономической активности и возможное снижение ключевой ставки ЦБ окажут давление на национальную валюту. В результате доллар может вернуться к 103—105 рублям, евро — к 108—110 рублям, а юань — к 14—15 рублям.
Кравченко добавляет, что риски обновления максимумов 2024 года остаются актуальными. Он прогнозирует широкий диапазон движения валютных пар: в среднем 95—115 рублей за доллар.
Потавин допускает, что при сохранении низких цен на нефть курс доллара к концу 2025 года может подняться до 113—118 рублей. Это будет связано с сокращением экспорта и ростом инфляции. Кроме того, курс юаня может стать более волатильным, если США введут дополнительные торговые пошлины на китайские товары. В таком случае юань к рублю будет колебаться в пределах 13,6—14,5 рубля.
Российский рубль продолжает демонстрировать ослабление по отношению к основным мировым валютам. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на 6 января 2025 года, составил 101,6797 рубля, что выше предыдущего значения в 100,5281 рубля. Курс евро также вырос и достиг 106,1028 рубля против 105,9522 рубля ранее.
Ситуация на валютном рынке остается напряженной из-за изменений в методах расчета курсов доллара и евро. Как отмечает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к необходимости пересмотра подходов к определению официальных курсов. В настоящее время Центробанк ориентируется на данные банковской отчетности и информацию, поступающую с цифровых платформ внебиржевых торгов.
При этом китайский юань продолжает торговаться на Московской бирже, а его официальный курс рассчитывается на основе объединенных данных биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка.
Эксперты отмечают, что текущая динамика курсов доллара и евро к рублю отражает как внешние экономические факторы, так и внутренние изменения в структуре валютного рынка России.