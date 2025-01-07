Что будет с рублем в январе 2025: прогнозы экспертов

2024 год стал непростым для российской валюты: рубль значительно ослабел к основным мировым валютам. По данным Московской биржи, за год он потерял 14,4% к доллару США, 9,1% к евро и 12,7% к юаню. Эксперты отмечают, что на динамику курса влияли как внутренние, так и внешние факторы, включая санкции, колебания цен на нефть и геополитическую напряженность. Что ждет рубль в начале 2025 года?