Что подорожает в 2025 году в Приморье: тарифы ЖКХ, транспорт, алкоголь и не только

С наступлением нового года жители Приморского края традиционно готовятся к изменениям в тарифах и ценах на товары и услуги. 2025 год не станет исключением: уже известно, что подорожает практически всё — от коммунальных услуг до проезда в общественном транспорте. Агентство по тарифам Приморского края утвердило новые ставки, которые вступят в силу с 1 июля. Кроме того, изменения коснутся акцизов, транспортных расходов и даже штрафов за нарушения ПДД.