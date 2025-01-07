Что подорожает в 2025 году в Приморье: тарифы ЖКХ, транспорт, алкоголь и не только

Posted 7 января, 02:04
Published 7 января, 02:04
Modified 7 января, 02:04
Updated 7 января, 02:04
С наступлением нового года жители Приморского края традиционно готовятся к изменениям в тарифах и ценах на товары и услуги. 2025 год не станет исключением: уже известно, что подорожает практически всё — от коммунальных услуг до проезда в общественном транспорте. Агентство по тарифам Приморского края утвердило новые ставки, которые вступят в силу с 1 июля. Кроме того, изменения коснутся акцизов, транспортных расходов и даже штрафов за нарушения ПДД.
С 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги в Приморье вырастут. Электроэнергия для городского населения подорожает с 4,07 до 4,58 рубля за 1 кВт-ч, а для сельского — с 3,56 до 4 рублей.
Отопление во Владивостоке станет дороже: за 1 Гкал придется платить 3134,17 рубля вместо текущих 2962,36 рубля. Горячее водоснабжение подорожает до 248,26 рубля за 1 куб. м. (сейчас 235,42 рубля). Холодная вода для потребителей Примводоканала будет стоить 46,10 рубля за 1 куб. м. (против 44,34 рубля), а водоотведение — 35,17 рубля (сейчас 29,63 рубля).
Минимальная ставка взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января составит 13,64 рубля за квадратный метр. Во Владивостоке также введут новый тариф на содержание и текущий ремонт жилья: для домов с лифтом и мусоропроводом он составит 36,9 рубля за 1 кв. м. (сейчас около 30 рублей).
Проезд в общественном транспорте подорожает в ряде регионов России. Например, в Челябинской области стоимость проезда в электричках вырастет почти на 6% — с 3,3 до 3,49 рубля за километр. Во Владивостоке билет на паром до островов Рейнеке или Попова будет стоить 224 рубля вместо 215 рублей.
РЖД также повысит стоимость некоторых услуг. Постельное белье в вагонах класса люкс подорожает на 123 рубля, до 1186 рублей, а доступ к информационно-развлекательной системе в вагонах СВ — на 9 рублей, до 168 рублей.
С 2025 года государство повысит акцизы на сигареты, и их минимальная розничная цена подскочит на 4,6% — с 129 до 135 рублей за пачку. Крепкий алкоголь подорожает вслед за увеличением акцизов на этиловый спирт на 15% — с 643 до 740 рублей. Самая дешевая бутылка водки будет стоить 349 рублей вместо 299 рублей.
Пиво, сидр и медовуха также подорожают: акциз на них вырастет с 27 до 30 рублей за литр. Полулитровая бутылка пива в среднем будет стоить 80 рублей. Газированные напитки подорожают минимум на 3 рубля за литр из-за роста акциза на сладкие напитки.
Акцизы на бензин АИ-95 и дизельное топливо вырастут, что добавит примерно 1 рубль к цене литра топлива на заправке. Моторные масла также подорожают: ставка акциза увеличится с 6628 до 8090 рублей за тонну.
Импортные автомобили станут дороже из-за роста таможенных тарифов на 20–38%. Например, за машину стоимостью от 1,2 до 2,7 миллиона рублей придется заплатить 11 746 рублей вместо 8530 рублей. Электромобили подорожают минимум на 667 400 рублей из-за увеличения утилизационного сбора.
Штрафы за нарушения ПДД вырастут в среднем в полтора раза. Например, штраф за движение по выделенной полосе увеличится с 1500 до 2250 рублей. Скидка за оперативное погашение уменьшится с 50 до 25%.
С 1 января 2025 года в ряде городов, включая Владивосток, введут туристический налог — 1%, но не менее 100 рублей в сутки за проживание в гостинице.
Одним из самых заметных изменений станет рост стоимости выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Если в 2024 году физические лица платили 460 рублей за выписку о характеристиках объекта недвижимости и правах на него, то в 2025 году эта услуга обойдется уже в 920 рублей. Другие виды выписок также подорожают в среднем в два раза.
Для многих приморцев, особенно тех, кто занимается покупкой или продажей недвижимости, это станет серьезным ударом. Выписки из ЕГРН — это обязательный документ при сделках с недвижимостью, и их подорожание может увеличить общие расходы на оформление документов.
Еще одним неприятным сюрпризом станет резкое увеличение стоимости услуг загсов. Если в 2024 году расторжение брака обходилось в 650 рублей, то в 2025 году за эту процедуру придется заплатить уже 5000 рублей. Это почти восьмикратный рост, который может стать серьезным препятствием для тех, кто планирует развестись.
Эксперты отмечают, что такие изменения могут привести к увеличению числа неофициальных разводов или к тому, что люди будут откладывать расторжение брака из-за финансовых трудностей.
Смена имени или фамилии также станет значительно дороже. Если раньше эта услуга стоила 1600 рублей, то в 2025 году ее цена составит 5000 рублей. Для многих это может стать неожиданностью, особенно для тех, кто планирует изменить свои данные по личным или семейным обстоятельствам.
2025 год принесет жителям Приморья немало изменений, и большинство из них ударят по кошельку. Рост тарифов на ЖКХ, транспорт, алкоголь и топливо станет ощутимым для многих семей. Однако, зная о предстоящих изменениях, можно заранее спланировать бюджет и минимизировать финансовые потери. Главное — быть готовым к новым вызовам и адаптироваться к меняющимся условиям.