К морю, в лес, на волю: где погулять в Рождество во Владивостоке

Posted 7 января, 02:14
Published 7 января, 02:14
Modified 7 января, 02:16
Updated 7 января, 02:16
Итак, мы идем на прогулку! Не спортом заниматься, ничего экстремального — просто приятная прогулка на свежем воздухе. Но на дворе январь, и значит — все равно одеваемся тепло, выбираем удобную обувь и берём с собой горячий чай в термосе. Пригодится.
Первое место по прогулкам в январе занимают набережные или пляжи. Да, с моря дует. Но свежий воздух изумителен, камни у берега причудливо заледенели, можно полюбоваться на причудливую игру льдинок, главное — на лёд не лезть, он ещё недостаточно надёжный.
Выбирайте — бухта Ахлёстышева, набережная Спортивной гавани, набережная Арсеньева, пляж на Санаторной — везде свои плюсы и минусы, каждый решает для себя.
Второе место — парки и скверы Владивостока. Покровский, например. Или сквер Анны Щетининой, где еще и прекрасный вид на пролив Босфор Восточный. Или Ботанический сад. Или Нагорный парк. Виды прекрасные, зимняя свежесть, шум города не так слышен — отличные места, можно и в пятнашки поиграть, и снеговика слепить.
И третий вариант для прогулки в Рождество — по исторической части Владивостока. Конечно, хорошо бы сначала немного почитать о том, чем знаменито то или иное здание, например, на Пушкинской или Светланской. А потом, во время прогулки с родными, неспешно об этом рассказать. И сделать чудесные фото в стиле «я, моя семья и достопримечательности любимого города».
Кстати, дарим идею для такой прогулки: самые интересные памятники Владивостока. Начать можно от Эдика на Океанском проспекте, потом — к памятнику Высоцкому, оттуда — к памятнику Илье Муромцу, от него — к памятнику Ощепкову, а уж оттуда — к монументу героям-пограничникам. Прогулка на пару часов гарантирована!