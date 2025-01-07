К морю, в лес, на волю: где погулять в Рождество во Владивостоке

И третий вариант для прогулки в Рождество — по исторической части Владивостока. Конечно, хорошо бы сначала немного почитать о том, чем знаменито то или иное здание, например, на Пушкинской или Светланской. А потом, во время прогулки с родными, неспешно об этом рассказать. И сделать чудесные фото в стиле «я, моя семья и достопримечательности любимого города».