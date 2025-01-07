Какающее полено и курочка KFC: такого в Приморье нет — рождественские традиции в мире

Posted 7 января, 09:05
Published 7 января, 09:05
Modified 7 января, 09:05
Updated 7 января, 09:05
Рождество — это волшебное время, когда мир наполняется теплом, светом и радостью. Этот праздник, который отмечают миллионы людей по всему земному шару, не ограничивается семейными встречами и обменом подарками. Каждая культура привносит в его празднование свои уникальные традиции, создавая неповторимую атмосферу. Рождество становится отражением разнообразия человеческого опыта и единства в духе праздника. В этой статье мы расскажем о самых необычных рождественских традициях, которые существуют в разных уголках мира.
Caga Tio (Каталония, Испания)
В Каталонии существует уникальная традиция, известная как Caga Tio, что переводится как «какающее полено». В начале декабря семьи приносят домой украшенное бревно, которое они «кормят» сладостями и другими угощениями. В канун Рождества дети бьют полено палками, чтобы «выгнать» подарки, которые оно «съело». Эта весёлая традиция приносит радость и смех в дом, а также становится центром внимания на празднике.
Сожжение дьявола в Гватемале
В Гватемале Рождество отмечается с помощью необычной традиции — сожжением дьявола. 7 декабря жители собираются на улицах с чучелами дьявола, сделанными из старой одежды и мусора. Эти чучела сжигаются, символизируя избавление от зла и начало нового года с чистого листа. Это событие сопровождается музыкой и танцами, создавая атмосферу веселья и единства.
Курочка KFC в Японии
Хотя Рождество не является традиционным праздником в Японии, многие японцы отмечают его по-своему. С 1974 года популярной стала традиция заказывать курицу из KFC на праздничный стол. Ресторан проводит активные маркетинговые кампании, предлагая специальные праздничные наборы. Эта традиция стала настолько популярной, что за несколько дней до Рождества рестораны часто переполнены желающими.
Рождественский Санта-серфинг в Австралии
В Австралии Рождество совпадает с летними каникулами, поэтому местные жители отмечают его совсем по-другому. Одной из самых ярких традиций является «Санта-серфинг», когда люди надевают костюмы Санта-Клауса и катаются на волнах. Празднование включает пляжные вечеринки, барбекю и обмен подарками на свежем воздухе.
Посещение церкви на роликовых коньках в Венесуэле
В Венесуэле существует уникальная традиция — посещать церковную службу на роликовых коньках в канун Рождества. Это стало популярным способом добраться до церкви, так как многие улицы перекрываются для автомобилей, чтобы обеспечить безопасность катания. Эта весёлая традиция создаёт праздничную атмосферу и объединяет людей.
Традиция «Бадняк» в Сербии
Сербы отмечают Рождество с особым уважением к традициям своих предков. Вечером перед праздником семьи собираются за столом с «бадняком» — рождественским букетом из соломы и дубовых веточек. Этот букет символизирует богатство и благополучие в новом году. Во время ужина запекается специальный пирог с монетой внутри; тот, кто найдёт монету, будет удачлив в следующем году.
Рождественские пироги в Великобритании
В Великобритании особое внимание уделяется рождественским пирогам (Christmas pudding), которые готовятся заранее и подаются на праздничный стол. В каждом пироге может быть кольцо (символ свадьбы), подкова (к удаче) или монета (к достатку). Традиционно пирог поливают бренди и поджигают перед подачей; это зрелище всегда вызывает восторг у гостей.
Рождественские обычаи по всему миру разнообразны и уникальны. Они отражают культуру каждой страны и создают особую атмосферу праздника для людей всех возрастов. Независимо от того, как именно отмечается Рождество — будь то курица KFC в Японии или сжигание дьявола в Гватемале. Главное остаётся неизменным — время для семьи, дружбы и радости. Эти необычные традиции не только придают празднику колорит, но и укрепляют связи между людьми, позволяя им делиться друг с другом своими культурными особенностями.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что седьмого января в дальневосточной столице пройдет мероприятие «Рождество Христово» (6+).