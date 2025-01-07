Какающее полено и курочка KFC: такого в Приморье нет — рождественские традиции в мире

Рождественские обычаи по всему миру разнообразны и уникальны. Они отражают культуру каждой страны и создают особую атмосферу праздника для людей всех возрастов. Независимо от того, как именно отмечается Рождество — будь то курица KFC в Японии или сжигание дьявола в Гватемале. Главное остаётся неизменным — время для семьи, дружбы и радости. Эти необычные традиции не только придают празднику колорит, но и укрепляют связи между людьми, позволяя им делиться друг с другом своими культурными особенностями.