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Posted 7 января, 11:01

Published 7 января, 11:01

Modified 7 января, 11:01

Updated 7 января, 11:01

Картина дня в Приморье: онлайн-концерты, агрессор на свободе и прогноз по рублю

Картина дня в Приморье: онлайн-концерты, агрессор на свободе и прогноз по рублю

7 января 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Онлайн-концерт

В этом году Приморский край приглашает жителей и гостей региона на серию онлайн-концертов, посвящённых Рождеству. Эти мероприятия позволят насладиться праздничной атмосферой прямо из дома, создавая ощущение уюта и радости.

Онлайн-концерты в Приморье: музыка Рождества для каждого
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Агрессор на свободе

Во Владивостоке суд принял решение не арестовывать мужчину, который избил пенсионера на пешеходном переходе.

Суд во Владивостоке не арестовал мужчину, избившего пенсионера
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Прогноз по рублю

В январе 2025 года рубль может столкнуться с новыми вызовами, несмотря на ослабление сезонного давления. Эксперты прогнозируют, что курс будет зависеть от множества факторов: от торгового баланса и процентных ставок до внешнеполитической ситуации и действий Центробанка.

Что будет с рублем в январе 2025: прогнозы экспертов
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