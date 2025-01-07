Картина дня в Приморье: онлайн-концерты, агрессор на свободе и прогноз по рублю

В январе 2025 года рубль может столкнуться с новыми вызовами, несмотря на ослабление сезонного давления. Эксперты прогнозируют, что курс будет зависеть от множества факторов: от торгового баланса и процентных ставок до внешнеполитической ситуации и действий Центробанка.