Картина дня в Приморье: онлайн-концерты, агрессор на свободе и прогноз по рублю

Posted 7 января, 11:01
Published 7 января, 11:01
Modified 7 января, 11:01
Updated 7 января, 11:01
Онлайн-концерт
В этом году Приморский край приглашает жителей и гостей региона на серию онлайн-концертов, посвящённых Рождеству. Эти мероприятия позволят насладиться праздничной атмосферой прямо из дома, создавая ощущение уюта и радости.
Агрессор на свободе
Во Владивостоке суд принял решение не арестовывать мужчину, который избил пенсионера на пешеходном переходе.
Прогноз по рублю
В январе 2025 года рубль может столкнуться с новыми вызовами, несмотря на ослабление сезонного давления. Эксперты прогнозируют, что курс будет зависеть от множества факторов: от торгового баланса и процентных ставок до внешнеполитической ситуации и действий Центробанка.