Можно ли покупать недвижимость, машину, технику в начале 2025 года в Приморье

Что касается вторичного жилья, то здесь ситуация зависит от спроса и рынка аренды. Все больше владельцев квартир предпочитают сдавать жилье в аренду, а не продавать, что может ограничить предложение на рынке. Прогнозировать цены на вторичное жилье сложнее, чем на новостройки, так как на него влияет больше факторов. Однако и здесь эксперты не ожидают значительного снижения цен.