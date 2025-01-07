Можно ли покупать недвижимость, машину, технику в начале 2025 года в Приморье

Posted 7 января, 03:07
Published 7 января, 03:07
Modified 7 января, 03:07
Updated 7 января, 03:07
Рынок недвижимости в последние месяцы привлекает внимание тех, кто планирует улучшить жилищные условия или инвестировать в квартиру. Однако ситуация на рынке остается сложной: ставки по ипотеке в 2024 году значительно выросли, а многие льготные программы были свернуты. Несмотря на это, эксперты дают неоднозначные прогнозы на 2025 год.
Юрий Поляков, руководитель девелоперской компании, в интервью изданию «Новострой.ру» отмечает, что предпосылки для стабилизации рынка жилья в 2025 году все же есть. Более того, недвижимость может даже подешеветь, но только в том случае, если из стоимости исключат банковские комиссии и дополнительные начисления.
«Не исключено, что для банков и застройщиков введут ограничения на субсидированные программы. Однако в условиях высокой ключевой ставки девелоперы, чтобы сохранить свои позиции, будут вынуждены предлагать скидки. Такая тенденция уже наблюдалась в конце 2024 года, когда застройщики предлагали квартиры в новостройках со скидкой до 25%», — поясняет эксперт.
Тем не менее, на кардинальное снижение цен рассчитывать не стоит. Ирина Озерова, эксперт по недвижимости, напоминает, что рынок уже сталкивался с периодами падения спроса и цен, но такие периоды были краткосрочными — максимум два-три месяца. После этого рынок стабилизировался и возвращался к росту.
Высокая ключевая ставка, которая является отражением уровня инфляции, влияет на стоимость строительных материалов и, соответственно, на цены на жилье. В таких условиях застройщики вряд ли будут работать в убыток, что делает снижение цен маловероятным.
Что касается вторичного жилья, то здесь ситуация зависит от спроса и рынка аренды. Все больше владельцев квартир предпочитают сдавать жилье в аренду, а не продавать, что может ограничить предложение на рынке. Прогнозировать цены на вторичное жилье сложнее, чем на новостройки, так как на него влияет больше факторов. Однако и здесь эксперты не ожидают значительного снижения цен.
По состоянию на январь 2025 года, рынок вторичного жилья во Владивостоке демонстрирует интересные тенденции. Средняя цена за квадратный метр составляет 154 160 ₽/м², что отражает как стабильность, так и динамику в различных сегментах жилья.
▎Структура цен по типам квартир:
1. Однокомнатные квартиры
• Средняя цена: 5 790 000 ₽
• Средняя цена за м²: 161 298 ₽/м²
• Динамика: +2,39% по сравнению с предыдущим периодом.
2. Двухкомнатные квартиры
• Средняя цена: 7 500 000 ₽
• Средняя цена за м²: 150 000 ₽/м²
• Динамика: +6,89%.
3. Трехкомнатные квартиры
• Средняя цена: 10 800 000 ₽
• Средняя цена за м²: 161 919 ₽/м²
• Динамика: стабильная.
4. Многокомнатные квартиры (4+)
• Средняя цена за м²: 152 055 ₽/м²
• Динамика: +7,30%.
Для многих жителей регионов России, в том числе Приморья, покупка автомобиля в 2025 году может стать настоящим вызовом. Александр Гусаров, автоэксперт, в интервью изданию 360.ru отмечает, что машины продолжают дорожать, и этот тренд вряд ли изменится в ближайшее время. Более того, автомобиль из средства передвижения рискует превратиться в предмет роскоши.
«Машину мало просто купить — ее необходимо содержать, заправлять бензином. Ситуация складывается прямо противоположная той, которую многие помнят по временам СССР: тогда человек мог иметь средства, но не мог приобрести автомобиль, а сейчас автомобили в наличии есть, и в большом количестве, а вот денег на их покупку, увы, уже нет», — подчеркивает эксперт.
Если вы все же решили приобрести автомобиль в начале 2025 года, важно учитывать не только его стоимость, но и расходы на обслуживание. Кроме того, эксперты не рекомендуют брать автокредиты из-за высоких процентных ставок.
«Не рекомендую брать автокредиты вплоть до конца 2025 года. Покупка с использованием заемных средств будет крайне дорогой, при этом саму машину, в случае необходимости, будет продать непросто — цену придется существенно снижать», — предупреждает Гусаров.
Однако если ваша текущая машина серьезно устарела или сломалась, и ремонт уже нецелесообразен, откладывать покупку не стоит. В таком случае важно подойти к выбору максимально рационально, учитывая не только бюджет, но и реальные потребности.
По мнению Ольги Лебединской, доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова, бытовая техника в 2025 году подорожает на 10–20%. Основными причинами станут ужесточение экологических требований, особенно к продукции с использованием хладагентов, а также рост логистических издержек.
«С начала 2023 года бытовая техника в России уже значительно подорожала. Например, блендеры стали дороже на 6,5%, микроволновки — на 7%, а кухонные плиты — почти на 10%. Однако спрос на эти товары продолжает расти, несмотря на повышение цен», — отмечает эксперт.
Совет экспертов: Если покупка техники давно запланирована и действительно необходима, откладывать ее не стоит. Однако закупаться впрок, особенно такими товарами, как микроволновки или блендеры, не имеет смысла.