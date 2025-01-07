Онлайн-концерты в Приморье: музыка Рождества для каждого

7 января 2024 года Тихоокеанский симфонический оркестр представит Большой Рождественский концерт (6+). В программе — классические произведения, такие как увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Моцарта. Трансляция концерта будет доступна онлайн, что делает его доступным для широкой аудитории.