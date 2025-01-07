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Posted 7 января, 04:11

Published 7 января, 04:11

Modified 7 января, 04:11

Updated 7 января, 04:11

В Приморье пройдут онлайн-концерты, посвящённые Рождеству

Онлайн-концерты в Приморье: музыка Рождества для каждого

7 января 2025, 04:11
Фото: 1MI.

В Приморье пройдут онлайн-концерты, посвящённые Рождеству

Сюжет
Новый год
В этом году Приморский край приглашает жителей и гостей региона на серию онлайн-концертов, посвящённых Рождеству. Эти мероприятия позволят насладиться праздничной атмосферой прямо из дома, создавая ощущение уюта и радости.

В этом году Приморский край приглашает жителей и гостей региона на серию онлайн-концертов, посвящённых Рождеству. Эти мероприятия позволят насладиться праздничной атмосферой прямо из дома, создавая ощущение уюта и радости.

7 января 2024 года Тихоокеанский симфонический оркестр представит Большой Рождественский концерт (6+). В программе — классические произведения, такие как увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Моцарта. Трансляция концерта будет доступна онлайн, что делает его доступным для широкой аудитории.

27 декабря 2023 года любителей джаза порадует концерт Большого джазового оркестра (12+) под управлением Петра Востокова. Виртуальный концертный зал Приморской краевой филармонии предложит рождественские мелодии в джазовой интерпретации, которые точно подарят праздничное настроение.

21 декабря 2023 года состоится концерт «Магия Рождества» (6+), в котором примут участие местные артисты и коллективы. Разнообразные музыкальные номера создадут яркую атмосферу зимнего праздника.

Для участия в онлайн-концертах достаточно следить за анонсами на страницах организаторов или официальных сайтах. Онлайн-концерты, это идеальный способ провести время с близкими, наслаждаясь искусством и рождественским настроением.

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