Отворяй ворота, пришла Коляда: как колядовать на Рождество жителям Приморья

Считается, что прогонять колядующих нельзя, чтобы не навлечь беду. Сегодня это уже скорее суеверие, поэтому, если вы не готовы к приходу внезапных гостей, можно просто не открывать дверь. Но все-таки попробуйте проявить немного гостеприимства в праздничное время, это не потребует много сил и материальных затрат. Достаточно держать наготове символические угощения — конфеты, фрукты, сладости. Порадовать колядующих можно и мелкими монетами.