Поиграем в чехарду: зимние игры в Приморском крае

Posted 7 января, 03:02
Published 7 января, 03:02
Modified 7 января, 03:04
Updated 7 января, 03:04
Предлагаем вам несколько народных подвижных игр для всей семьи — таких, чтобы и зимой можно было легко сыграть.
Объединим в общую группу снежки, лепку снеговиков, взятие снежного городка, бросание снежков на меткость (установить на возвышенности несколько прихваченных из дома «мишеней» — те же кегли, например, или сделать круг-мишень), метание «копий» на меткость (несколько палок как «копья» и пара снежных фигур).
Сюда же добавим санки, коньки, лыжи, ледянки — было бы, где кататься!
А как прекрасны подвижные игры на зимнем воздухе. Например,
те же салки или пятнашки — в них и на катке можно играть. Есть и другие милые игры, в которые играли и наши мамы, и даже дедушки.
Чехарда
Один из игроков, выбранный ведущим, приседает на корточки. Задача остальных участников — перепрыгнуть через него. В течение игры ведущий постепенно выпрямляется, и участникам становится сложнее перескочить препятствие. Тот, кто ошибся в прыжке — выбывает из игры. Побеждает игрок, который смог одолеть наибольшую высоту.
«Заморожу»
Играющие встают в круг и протягивают руки вперед. Водящий стоит в центре круга и старается коснуться чьей-нибудь руки. Дети должны быстро спрятать руки за спину, чтобы их не «заморозили». Игра требует быстроты реакции.
Выбей шайбу
Для игры понадобится шайба или небольшой деревянный брусок. Выбирается ведущий, он будет выбивать шайбу. Остальные игроки становятся в круг. Задача ведущего — выбить шайбу за пределы круга, задача игроков — помешать ему сделать это. Тот, кто пропустит шайбу справа от себя, становится внутрь круга на место ведущего.
Бой в кругу
Для игры понадобится обыкновенный гимнастический круг. Внутрь круга становятся два участника. Каждый из них поджимает одну ногу и заводит руки за спину. Задача участника — вытолкнуть противника из круга, прыгая на одной ноге. Руки использовать запрещается. Если желающих поучаствовать много, играть можно по очереди.
Зимней игрой может стать и летнее развлечение — например, надувание мыльных пузырей. Зимой это совершенно потрясающе — наблюдать, как на выдумаемом пузыре начинают образовываться снежинки!