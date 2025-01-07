vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 января, 10:02

Published 7 января, 10:02

Modified 7 января, 10:02

Updated 7 января, 10:02

Рецепты праздничных десертов в Приморье

Праздничные десерты: какими сладостями порадовать себя в праздники в Приморье

7 января 2025, 10:02
Фото: Изображение Midjourney.

Рецепты праздничных десертов в Приморье

Сюжет
Новый год
Приближение праздников всегда приносит с собой особую атмосферу волшебства и уюта. Украсить его помогут необычные и вкусные десерты, которые можно приготовить самостоятельно. О шести уникальных рецептах, которые порадуют вас в праздники — читайте в материале «Восток-Медиа».

Праздничные десерты — это не только радость для сладкоежек, но и возможность удивить гостей необычными сочетаниями вкусов и текстур. Внимание к деталям и оригинальные идеи позволяют создавать настоящие кулинарные шедевры, которые станут частью праздничных традиций. Сегодня мы расскажем о шести десертах, которые идеально подойдут для новогоднего стола.

Необычный торт в стаканах с апельсиновым желе

Этот десерт сочетает в себе яркий вкус апельсинового желе, хрустящий ореховый крамбл и нежный сливочный крем. Апельсиновый сок со специями превращается в насыщенное по вкусу желе, служащее первым слоем десерта. Хрустящая основа из обжаренных орехов и овсяных хлопьев придает блюду текстурное разнообразие.

Завершающим штрихом является крем на основе сливочного сыра и взбитых сливок. Декор из апельсиновых долек и миндаля делает торт в стаканах настоящим произведением искусства. Перед подачей рекомендуется охладить десерт для достижения идеальной консистенции.

Низкокалорийный торт без муки и сахара

Для тех, кто заботится о фигуре даже в праздники, этот десерт станет находкой.

Он состоит из творожного, ягодного и бананового слоев, соединенных желатином. Каждый слой обладает собственной текстурой и вкусом, вместе создавая гармоничное сочетание.

Начинается сборка с нежного творожного слоя, за которым следует ароматный клубничный и завершающий — бананово-молочный. Украшается торт свежими ягодами и мятой.

Перед подачей его следует на ночь отправить в холодильник.

Имбирное печенье в домашних условиях

Имбирное печенье ассоциируется с теплыми зимними праздниками. Готовится оно из холодного масла, измельченного с сахаром, а также яичного желтка и смеси муки с пряностями, включая молотый имбирь. Стоит минимизировать контакт теста с руками, чтобы оно сохранило свою текстуру.

После раскатки теста вырежьте печенье фигурными формочками и запекайте в духовке всего 8 минут. Готовое лакомство украсьте глазурью — и наслаждайтесь уютным чаем в праздничные дни.

Павлова с шампанским и ягодами

Десерт Павлова восхищает своей воздушной текстурой и насыщенным вкусом. Основу составляет хрустящее безе, приготовленное из взбитых белков с сахаром, крахмалом и уксусом.

Крем из маскарпоне, сливок и редуцированного шампанского придает десерту неповторимый аромат. А ягодный соус из малины и сахара добавляет яркости. Украсьте десерт свежими ягодами и он станет полноценным украшением вашего стола.

Зимний чизкейк

Для его приготовления вам понадобятся три яйца, 700 г сливочного сыра, 30 г кукурузного крахмала, 80 г сливочного масла, один апельсин, 170 г песочного печенья и 150 г сахара.

Начните с легкого растапливания сливочного масла и измельчения печенья в крошку. Смешайте их, чтобы сформировать основу для десерта, и поместите в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Далее аккуратно снимите кожуру с апельсина и натрите цедру на мелкой терке. Выжмите сок из фрукта в стакан. В миске объедините апельсиновую цедру и сок с сахаром, крахмалом и сливочным сыром, затем тщательно взбейте все ингредиенты.

Постепенно добавляйте яйца в полученную массу, продолжая взбивать. Отдельно взбейте сливки и аккуратно введите их в общую массу.

Когда основа чизкейка будет готова, выложите на нее подготовленную смесь и отправьте запекаться в духовку на 45–55 минут при температуре 160 градусов. После окончания времени приготовления выключите духовку, приоткройте дверцу и дайте десерту остыть.

Шоколадно-кофейный десерт

Этот оригинальный десерт, поданный в индивидуальных чашках, станет прекрасным завершением новогоднего праздника и займет всего полчаса на приготовление.

Для него вам понадобятся горький шоколад (75%) — 130 г, 4 ст. л. растворимого кофе, 125 г сыра маскарпоне, 1–2 ст. л. сахарной пудры и 150 мл сливок (33%).

Начните с растапливания 100 г шоколада на водяной бане, после чего дайте ему немного остыть. Затем приготовьте эспрессо из молотого кофе. В отдельной миске взбейте маскарпоне с сахарной пудрой, добавив к смеси растопленный шоколад и 4 ст. л. эспрессо.

Взбейте сливки и аккуратно введите их в шоколадно-кофейную массу, постоянно помешивая. Разложите получившийся мусс по чашкам и уберите в холодильник — лучше всего на ночь.

Перед подачей украсьте десерт тертым шоколадом и взбитыми сливками, чтобы порадовать своих гостей и добавить праздничного настроения!

Читайте также:
Зимнее волшебство: чарующий снегопад укрыл Приморье — видеоНад городом туман, солнце жарит как летом: неожиданно сильно потеплело в Приморье«Я даже за это заплачу»: спасительную услугу перед Новым город оказывают в Приморье
#Новости#Общество#Новый год#Приморский край#Новогодний стол#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика