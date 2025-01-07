Рождество — величайшее откровение: Митрополит Павел поздравил жителей Приморья

Posted 6 января, 23:08
Published 6 января, 23:08
Modified 6 января, 23:08
Updated 6 января, 23:08
Дорогие приморцы, сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа!
«Христос рождается, славите!» — сегодня весь мир воспевает Христа Спасителя. В этот светлый день мы вместе с Ангельскими Силами прославляем Того, Чья безмерная любовь излилась на человечество.
Рождество — это величайшее откровение, когда Бог пришел во плоти, чтобы общаться с нами. Это событие пленило и Святых Ангелов, которые восхваляли Бога, созерцая Его славу.
Мы — люди присоединились к этому ангельскому славословию и поздравляем друг друга: «С Рождеством Христовым!». В эту праздничную ночь, осознавая величие пришествия Христова, мы восклицаем: «С нами Бог».
Свет Рождества прогоняет тьму неверия, и каждый народ должен услышать Евангелие. Мы призываем всех покориться Богу, чтобы освободиться от греха и стать пленниками Христовой любви.
Пусть это Рождество наполнит наши сердца любовью и миром, а наши жизни будут отражением доброты, полученной от Христа.
С Праздником, дорогие приморцы, братья и сестры! Пусть этот святой день принесет вам радость и Божие благословение!
Митрополит Владивостокский и Приморский Павел.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Великий Чин освящения Спасо-Преображенского собора прошел во Владивостоке. Под сводами храма и на центральной площади собрались сотни горожан, для которых этот праздник важен и близок сердцу.