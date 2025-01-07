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Posted 6 января, 23:08

Published 6 января, 23:08

Modified 6 января, 23:08

Updated 6 января, 23:08

Поздравление Митрополита Владивостокского и Приморского Павла

Рождество — величайшее откровение: Митрополит Павел поздравил жителей Приморья

6 января 2025, 23:08
Фото: vostokmedia.com.

Поздравление Митрополита Владивостокского и Приморского Павла

Сюжет
Поздравления
В день великого Рождества Митрополит Владивостокский и Приморский Павел обратился к жителям Приморья с поздравлением и пожеланиями мира и добра.

Дорогие приморцы, сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа!

«Христос рождается, славите!» — сегодня весь мир воспевает Христа Спасителя. В этот светлый день мы вместе с Ангельскими Силами прославляем Того, Чья безмерная любовь излилась на человечество.

Рождество — это величайшее откровение, когда Бог пришел во плоти, чтобы общаться с нами. Это событие пленило и Святых Ангелов, которые восхваляли Бога, созерцая Его славу.

Мы — люди присоединились к этому ангельскому славословию и поздравляем друг друга: «С Рождеством Христовым!». В эту праздничную ночь, осознавая величие пришествия Христова, мы восклицаем: «С нами Бог».

Свет Рождества прогоняет тьму неверия, и каждый народ должен услышать Евангелие. Мы призываем всех покориться Богу, чтобы освободиться от греха и стать пленниками Христовой любви.

Пусть это Рождество наполнит наши сердца любовью и миром, а наши жизни будут отражением доброты, полученной от Христа.

С Праздником, дорогие приморцы, братья и сестры! Пусть этот святой день принесет вам радость и Божие благословение!

Митрополит Владивостокский и Приморский Павел.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Великий Чин освящения Спасо-Преображенского собора прошел во Владивостоке. Под сводами храма и на центральной площади собрались сотни горожан, для которых этот праздник важен и близок сердцу.

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